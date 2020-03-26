В Минздраве Крыма рассказали о состоянии крымчан с коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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2020
Март 2020
26 марта 2020
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Об этом во время ежедневного доклада в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в Крыму рассказал министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.
«Новых случаев заражения нет. Что касается заболевших, у шестерых из семи динамика положительная. У этого пациента есть сопутствующее хроническое заболевание. Однако у него не наблюдается отрицательной динамики. Лечение продолжается в полном объеме согласно рекомендациям», - сказал Чемоданов.
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Первый случай заболевания COVID-2019 был зафиксирован в Крыму 21 марта. Носителем коронавируса оказался мужчина из Евпатории, который перед этим вернулся из поездки во Францию. 24 марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму выявлены еще шесть лиц с коронавирусом.
Четверо заболевших – члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе по Объединенным Арабским Эмиратам. Еще двое больных прибыли после посещения Литвы и Бельгии.
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