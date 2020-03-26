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В Минздраве Крыма рассказали о состоянии крымчан с коронавирусом

Четверг
26 марта 2020
17:02

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


В Минздраве Крыма рассказали о состоянии крымчан с коронавирусом

© Новости Крыма

Шестеро крымчан из семи заболевших коронавирусом идут на поправку.

Об этом во время ежедневного доклада в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в Крыму рассказал министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

«Новых случаев заражения нет. Что касается заболевших, у шестерых из семи динамика положительная. У этого пациента есть сопутствующее хроническое заболевание. Однако у него не наблюдается отрицательной динамики. Лечение продолжается в полном объеме согласно рекомендациям», - сказал Чемоданов.  

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Первый случай заболевания COVID-2019 был зафиксирован в Крыму 21 марта. Носителем коронавируса оказался мужчина из Евпатории, который перед этим вернулся из поездки во Францию. 24 марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму выявлены еще шесть лиц с коронавирусом.

Четверо заболевших – члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе по Объединенным Арабским Эмиратам. Еще двое больных прибыли после посещения Литвы и Бельгии.

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