В Минздраве Крыма рассказали о состоянии крымчан с коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Медики рассказали, почему семья из Алушты проходит карантин в Феодосии В Крыму заканчиваются макароны В Крыму жалуются на дефицит бесконтактных термометров Студенты помогут Крыму бороться с коронавирусом Подъезды многоквартирных домов в Крыму начали обрабатывать дезинфекторами

© Новости Крыма

Шестеро крымчан из семи заболевших коронавирусом идут на поправку.

Об этом во время ежедневного доклада в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в Крыму рассказал министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

«Новых случаев заражения нет. Что касается заболевших, у шестерых из семи динамика положительная. У этого пациента есть сопутствующее хроническое заболевание. Однако у него не наблюдается отрицательной динамики. Лечение продолжается в полном объеме согласно рекомендациям», - сказал Чемоданов.

Читайте: Санаторно-курортное лечение в России оказалось под угрозой остановки

Первый случай заболевания COVID-2019 был зафиксирован в Крыму 21 марта. Носителем коронавируса оказался мужчина из Евпатории, который перед этим вернулся из поездки во Францию. 24 марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму выявлены еще шесть лиц с коронавирусом.

Четверо заболевших – члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе по Объединенным Арабским Эмиратам. Еще двое больных прибыли после посещения Литвы и Бельгии.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Медики рассказали, почему семья из Алушты проходит карантин в Феодосии. Семья из Алушты с подозрением на коронавирусную инфекцию находится в одном из мельцеровских боксов (специальное помещение в лечебно-профилактическом учреждении для изоляции инфекционных больных или лиц, у которых подозревается инфекционное заболевание) в феодосийском инфекционном отделении.

Сегодня : В Крыму жалуются на дефицит бесконтактных термометров. В Крыму не хватает бесконтактных термометров, сообщил глава крымского Минтранса Андрей Ксензов, отчитываясь о ситуации на автостанциях полуострова в связи с угрозой коронавируса.

Сегодня : Студенты помогут Крыму бороться с коронавирусом. Студентов-медиков мобилизуют в больницы Республики Крым для помощи врачам в борьбе с распространением коронавируса.

Сегодня : Горбольницу Симферополя подготовили к приему зараженных коронавирусом. Министерство здравоохранения Крыма подготовило 7-ю городскую больницу Симферополя к приему зараженных коронавирусом граждан на случай, если число больных будет резко увеличиваться.