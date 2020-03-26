В Крыму жалуются на дефицит бесконтактных термометров

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В Крыму не хватает бесконтактных термометров, сообщил глава крымского Минтранса Андрей Ксензов, отчитываясь о ситуации на автостанциях полуострова в связи с угрозой коронавируса.

«По ряду районов не хватает внешних градусников (бесконтактных термометров). Сейчас с Минпромом отработаем и со всеми поставщиками – где для транспортных предприятий эти градусники докупить», – сообщил он 25 марта на заседании оперативного штаба по противодействию распространения данной коронавирусной инфекции в Крыму.

Также Ксензов подчеркнул, что отдельно обновлены требования к такси.

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«Это такой же общественный вид транспорта. Такие же масочные требования к такси и обработка салона», – пояснил чиновник.

При этом глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская подчеркнула, что такси на полуострове – это, по сути, «частный извоз» и призвала крымчан самих следить за тем, убраны ли автомобили, в которые они садятся.

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