В Крыму жалуются на дефицит бесконтактных термометров

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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26 марта 2020
«По ряду районов не хватает внешних градусников (бесконтактных термометров). Сейчас с Минпромом отработаем и со всеми поставщиками – где для транспортных предприятий эти градусники докупить», – сообщил он 25 марта на заседании оперативного штаба по противодействию распространения данной коронавирусной инфекции в Крыму.
Также Ксензов подчеркнул, что отдельно обновлены требования к такси.
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«Это такой же общественный вид транспорта. Такие же масочные требования к такси и обработка салона», – пояснил чиновник.
При этом глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская подчеркнула, что такси на полуострове – это, по сути, «частный извоз» и призвала крымчан самих следить за тем, убраны ли автомобили, в которые они садятся.
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