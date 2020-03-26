В Крыму заканчиваются макароны

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В Крыму консервов хватит почти на два месяца, а вот запас макарон есть только на 20 дней.

Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции рассказала и.о. министра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян.

«По информации торговых сетей мясных консервов имеются запасы на 46 дней, консервов рыбных на 49 дней, сахара-песка на 22 дня, муки пшеничной, в зависимости от сорта от 14 до 34 дней, круп до 26 дней, макаронных изделий до 20 дней», - сказала Елена Элекчян.

Как она отметила, в ряде сетевых магазинов поднялись цены на овощи, сахар. При этом в других сетях цены снизились, в том числе на гречневую крупу.

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«Рост цен связан с ростом цен у поставщиков. Сейчас наши сотрудники с представителями УФАС проводят обход торговых сетей с целью изучения ассортимента и цен», - подчеркнула Елена Элекчян.

На рынках цены увеличились на четыре продовольственных товара: сахар-песок, гречневая крупа, лук и яблоки.

«Без изменений остались цены на 27 продовольственных товаров из 32. Всем муниципальным образованиям даны поручения организовать беспрепятственный въезд грузовых автомобилей для разгрузки товаров», - подытожила Елена Элекчян.

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