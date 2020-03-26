В Крыму с пневмонией госпитализировано более тысячи человек

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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2020
Март 2020
26 марта 2020
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Об этом сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
«У нас госпитализировано с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией – 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество», – констатировал Чемонданов.
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Министр призвал крымчан с пониманием относиться к больным ОРВИ людям, в том числе в лечебных учреждениях.
«Если человек кашлянул где-то – это не значит, что у него коронавирус. Люди продолжают болеть, в том числе ОРВИ и пневмонией», – отметил глава Минздрава РК.
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