В Крыму с пневмонией госпитализировано более тысячи человек

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На сегодняшний день в больницах Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более одной тысячи пациентов – с диагнозом «пневмония».

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«У нас госпитализировано с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией – 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество», – констатировал Чемонданов.

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Министр призвал крымчан с пониманием относиться к больным ОРВИ людям, в том числе в лечебных учреждениях.

«Если человек кашлянул где-то – это не значит, что у него коронавирус. Люди продолжают болеть, в том числе ОРВИ и пневмонией», – отметил глава Минздрава РК.

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