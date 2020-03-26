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В Крыму потребовали расстрелять находящуюся в карантине семью из Алушты

Четверг
26 марта 2020
18:13

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


В Крыму потребовали расстрелять находящуюся в карантине семью из Алушты

© Новости Крыма

Алуштинская семья, которая изолирована из-за подозрения в заболевании коронавирусом, оказалась жертвой травли в Крыму, сообщил местный блогер Александр Талипов.

Он рассказал, что дом этой семьи сегодня «атаковали журналисты», из-за чего другие жители Алушты уверены, что семья заражена коронавирусом.

«От кого они узнали адрес? От Крючкова?» — задался вопросом Талипов в своей публикации на сайте Facebook, недвусмысленно указав на директора крымского бюро телеканала «НТВ».

Этот телевизионщик утром 24 марта опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, которое вы можете увидеть ниже. Одновременно с этим глава Крыма объявил, что в регионе еще шесть человек заразились коронавирусом, четверо из которых — члены одной семьи, вернувшейся из путешествия по ОАЭ.

В поддержку руководителя крымского бюро «НТВ» появились такие комментарии: «Я со сварочным аппаратом обращаться не умею, но если бы дали попробовать — было бы прикольно, заварила бы от души <семью в квартире>», «Выкинуть их назад, на Украину. Пусть там разбираются с ними», «Спасайте людей от негодяев», «Из-за этих мразей будет Крыму хана», »... Расстрелять... Порекомендуйте властям. Моя подпись понадобится — подпишу», «Сразу расстрел!».

Александр Талипов, который связался с затравленной семьей, озвучил их информацию.

«Во-первых, четыре человека — мама, папа, дети (два года и восемь лет) из Алушты отдыхали в ОАЭ, ездили туда не по биометрии Украины (биометрическим заграничным паспортам Украины — прим.), как указывает журналист, а по российским паспортам! Вылет и прилет в Краснодаре! Во-вторых, прилетели из ОАЭ 16 марта в Краснодар, а не <приехали> из Украины через автомобильный пункт пропуска! Прилетели, когда данная страна не была в списке опасных. Они прилетели одновременно с вице-премьером <Республики Крым> Кивико, только сейчас они — в изоляции принудительной в Феодосии, а Кивико — на совещаниях сидит.

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В-третьих, по прилету сообщили <властям> о том, что прибыли из ОАЭ, никаких инструкций не получили. В-четвертых, приехали на авто домой, сообщили в местный Роспотребнадзор — ничего им не сказали по ограничениям. В-пятых, люди сами решили сесть в изоляцию, когда увидели сообщения, что 18 марта всех из заграницы сажают на карантин. О них никто не вспоминал.

В-шестых, 23 марта в 21 час к их дому внезапно подъехали две «скорых» и две машины полиции — сказали, что их принудительно отвозят в Феодосию. Более ничего не объясняли, времени собраться не давали, команда: взять вещи и выходить! На место прибыла глава администрации Огнева, которая заявила, что не видит необходимости вывозить людей с маленькими детьми в ночь. Дали им время до утра, утром <24 марта> увезли в Феодосию, результатов тестов <на коронавирус> нет. Никто не сопротивлялся. Никто не скрывался. Никто не ходил, как некоторые, по людным местам», — рассказал блогер.

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Сегодня: Медики рассказали, почему семья из Алушты проходит карантин в Феодосии. Семья из Алушты с подозрением на коронавирусную инфекцию находится в одном из мельцеровских боксов (специальное помещение в лечебно-профилактическом учреждении для изоляции инфекционных больных или лиц, у которых подозревается инфекционное заболевание) в феодосийском инфекционном отделении.

Сегодня: В Минздраве Крыма рассказали о состоянии крымчан с коронавирусом. Шестеро крымчан из семи заболевших коронавирусом идут на поправку.

 

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