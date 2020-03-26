В Крыму поймали вора, совершившего 54 кражи

Сотрудники полиции в Алуште задержали мужчину по подозрению в серии краж.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Подозреваемым оказался 42-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Он признался в совершении 54 краж.

«Злоумышленник проникал в жилища граждан. Предметом его преступных посягательств становилась бытовая и автомобильная техника, посуда, предметы утвари, детские игрушки и другое», – рассказали в МВД по РК.

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В отношении задержанного возбужден ряд уголовных дел. Суд заключил мужчину под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Также полицейские задержали 29-летнего ранее судимого алуштинца, которому похититель сбывал украденное имущество.

Правоохранители нашли похищенные вещи. После всех необходимых процессуальных действий имущество вернут законным владельцам.

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