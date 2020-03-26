В Крыму поймали вора, совершившего 54 кражи

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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26 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
Подозреваемым оказался 42-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Он признался в совершении 54 краж.
«Злоумышленник проникал в жилища граждан. Предметом его преступных посягательств становилась бытовая и автомобильная техника, посуда, предметы утвари, детские игрушки и другое», – рассказали в МВД по РК.
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В отношении задержанного возбужден ряд уголовных дел. Суд заключил мужчину под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Также полицейские задержали 29-летнего ранее судимого алуштинца, которому похититель сбывал украденное имущество.
Правоохранители нашли похищенные вещи. После всех необходимых процессуальных действий имущество вернут законным владельцам.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Ялте задержали похитителя телевизоров. В Ялте оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в квартирной краже, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Вчера: Керчанка нашла карту с пинкодом, теперь ей грозит шесть лет за кражу. Керчанка предстанет перед судом за кражу денежных средств с утерянной гражданкой банковской карты.
Вторник, 24 марта 2020: Полицейские задержали в Ялте двух угонщиков. Двое мужчин, разыскиваемых за угон автомобилей в Севастополе, задержаны полицейскими в Ялте.
Суббота, 21 марта 2020: Пойман серийный вор, обокравший аэропорт Симферополь на две тележки. Правоохранители задержали серийного вора, орудовавшего в аэропорту Симферополя.
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