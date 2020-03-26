Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Криминал

В Крыму поймали вора, совершившего 54 кражи

Четверг
26 марта 2020
10:56

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


Сотрудники полиции в Алуште задержали мужчину по подозрению в серии краж.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Подозреваемым оказался 42-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Он признался в совершении 54 краж.

«Злоумышленник проникал в жилища граждан. Предметом его преступных посягательств становилась бытовая и автомобильная техника, посуда, предметы утвари, детские игрушки и другое», – рассказали в МВД по РК.

Читайте: В Ялте задержали похитителя телевизоров

В отношении задержанного возбужден ряд уголовных дел. Суд заключил мужчину под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Также полицейские задержали 29-летнего ранее судимого алуштинца, которому похититель сбывал украденное имущество.

Правоохранители нашли похищенные вещи. После всех необходимых процессуальных действий имущество вернут законным владельцам.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Ялте задержали похитителя телевизоров. В Ялте оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в квартирной краже, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Вчера: Керчанка нашла карту с пинкодом, теперь ей грозит шесть лет за кражу. Керчанка предстанет перед судом за кражу денежных средств с утерянной гражданкой банковской карты.

Вторник, 24 марта 2020: Полицейские задержали в Ялте двух угонщиков. Двое мужчин, разыскиваемых за угон автомобилей в Севастополе, задержаны полицейскими в Ялте.

Суббота, 21 марта 2020: Пойман серийный вор, обокравший аэропорт Симферополь на две тележки. Правоохранители задержали серийного вора, орудовавшего в аэропорту Симферополя.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/26/v-krymu-poimali-vora-sovershivshego-54-krazhi-129472/

 
 

Криминал

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

В Крыму вор помыл после кражи пол

В Крыму вор помыл после кражи пол

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

В Керчи ФСБ задержала последователей Рослякова

В Керчи ФСБ задержала последователей Рослякова

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.