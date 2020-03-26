В Крыму ищут подрядчика для капремонта феодосийского коллектора

В Феодосии ищут подрядчика для ремонта городского канализационного коллектора.

Об этом говорится на сайте единой системы в сфере закупок. Тендер на проведение работ объявило госпредприятие «Вода Крыма».

Сообщается, что за работы предприятие-заказчик готово заплатить не более 141 млн рублей. Заявки от участников тендера принимают до 2 апреля. В тот же день будут подведены итоги торгов. По плану, работы должны завершиться в декабре 2021 года.

Отмечается, что реконструкция канализационно-очистных сооружений будет реализована в рамках федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя.

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Ранее сообщалось, что в поселке Коктебель 29 улиц из 62 будут канализованы в рамках реализации проекта строительства КОСов с сетью разводящих коллекторов. В соответствии с проектом, разводящие сети появятся на центральных улицах Коктебеля и спусках к набережной, которая будет канализоваться отдельно в рамках реконструкции. Окончание работ намечено на декабрь 2020 года.

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