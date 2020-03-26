В Крыму ищут подрядчика для капремонта феодосийского коллектора

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Феодосия
Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020
Об этом говорится на сайте единой системы в сфере закупок. Тендер на проведение работ объявило госпредприятие «Вода Крыма».
Сообщается, что за работы предприятие-заказчик готово заплатить не более 141 млн рублей. Заявки от участников тендера принимают до 2 апреля. В тот же день будут подведены итоги торгов. По плану, работы должны завершиться в декабре 2021 года.
Отмечается, что реконструкция канализационно-очистных сооружений будет реализована в рамках федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя.
Читайте: Власти анонсировали снос 300 гаражей в Симферополе
Ранее сообщалось, что в поселке Коктебель 29 улиц из 62 будут канализованы в рамках реализации проекта строительства КОСов с сетью разводящих коллекторов. В соответствии с проектом, разводящие сети появятся на центральных улицах Коктебеля и спусках к набережной, которая будет канализоваться отдельно в рамках реконструкции. Окончание работ намечено на декабрь 2020 года.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Подъезды многоквартирных домов в Крыму начали обрабатывать дезинфекторами. Муниципалитеты крымских городов и районов приступили к дезинфекционной обработке подъездов в многоквартирных жилых домах.
Вторник, 24 марта 2020: В Ялте ввели запрет на выступления уличных музыкантов. Власти Ялты продолжают усиливать меры по профилактике заражения коронавирусной инфекцией.
Вторник, 24 марта 2020: Власти Симферополя проверили ход капремонта моста на Гагарина. Капитальный ремонт моста через реку Салгир на ул. Гагарина в Симферополе выполняется по графику.
Вторник, 24 марта 2020: В Севастополе закрыли все кинотеатры. Кинотеатры Севастополя закрыты, ориентировочно, до 6 апреля, в связи режимом повышенной готовности, вызванным пандемией коронавируса COVID-19.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/26/v-krymu-ishut-podryadchika-dlya-kapremonta-feodosiiskogo-kollektora-129489/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
17:27 Аксенов объявил четыре дополнительных выходных в Крыму
17:10 Медики рассказали, почему семья из Алушты проходит карантин в Феодосии
17:02 В Минздраве Крыма рассказали о состоянии крымчан с коронавирусом
16:40 В Крыму заканчиваются макароны
16:12 В Крыму жалуются на дефицит бесконтактных термометров
15:44 Студенты помогут Крыму бороться с коронавирусом
15:29 Захарченко, Чуркина и Лужкова. В Симферополе появились новые улицы
15:23 Подъезды многоквартирных домов в Крыму начали обрабатывать дезинфекторами