В Крымтроллейбус усилили контроль за оплатой проезда на транспорте предприятия

С начала текущего года проведено 9324 контрольно-проверочных мероприятий по невыдаче билетов пассажирам и оплате проезда.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУПРК «Крымтроллейбус».

Для увеличения сбора оплаты за проезд в ГУПРК «Крымтроллейбус» и с целью недопущения нарушений со стороны водителей, кондукторов и кассиров финансовой и трудовой дисциплины отделом линейного контроля и отделом транспортной безопасности проводятся усиленные меры контроля на транспорте предприятия.

С начала текущего года проведено 9324 контрольно-проверочных мероприятий по невыдаче билетов пассажирам и оплате проезда. По их итогам составлено 70 актов на водителей предприятия за невыдачу билетов пассажирам, 1 водитель был уволен.

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Также проведены проверки соответствия количества посадки пассажиров на конечных станциях к реализованной билетной продукции. В результате просмотра 205 рейсов выявлены нарушения правил посадки на конечной станции пассажиров без кассовых билетов в отношении 75 водителей.

Данные меры позволили существенно сократить количество пассажиров, не оплачивающих свой проезд, а также поднять выручку предприятия более чем на 8%.

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