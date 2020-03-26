В Крымтроллейбус усилили контроль за оплатой проезда на транспорте предприятия

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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2020
Март 2020
26 марта 2020
Об этом сообщили в пресс-службе ГУПРК «Крымтроллейбус».
Для увеличения сбора оплаты за проезд в ГУПРК «Крымтроллейбус» и с целью недопущения нарушений со стороны водителей, кондукторов и кассиров финансовой и трудовой дисциплины отделом линейного контроля и отделом транспортной безопасности проводятся усиленные меры контроля на транспорте предприятия.
С начала текущего года проведено 9324 контрольно-проверочных мероприятий по невыдаче билетов пассажирам и оплате проезда. По их итогам составлено 70 актов на водителей предприятия за невыдачу билетов пассажирам, 1 водитель был уволен.
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Также проведены проверки соответствия количества посадки пассажиров на конечных станциях к реализованной билетной продукции. В результате просмотра 205 рейсов выявлены нарушения правил посадки на конечной станции пассажиров без кассовых билетов в отношении 75 водителей.
Данные меры позволили существенно сократить количество пассажиров, не оплачивающих свой проезд, а также поднять выручку предприятия более чем на 8%.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Россия ограничивает все международное авиасообщение с 27 марта. Все регулярные и чартерные авиарейсы будут прекращены с полуночи 27 марта. Такое поручение российское правительство дало Росавиации.
Вчера: Водителей такси обязали мыть руки с мылом и дезинфицировать авто. Водителей такси предупредили о необходимости строго соблюдать меры профилактики при перевозке пассажиров и багажа в период действия режима повышенной готовности на территории Республики Крым необходимо.
Вчера: В Крыму 70 процентов частных перевозчиков не пользуются даже масками. В Крыму 70% водителей частных рейсовых автобусов пренебрегают требованием надевать маски во время работы.
Вчера: В Крыму отложили на несколько месяцев переход на льготный проезд при помощи валидаторов. Переход на предоставление льготного проезда при помощи устройств электронного учета льготных пассажиров (валидаторов) в Республике Крым переносится на 1 сентября 2020 года.
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