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Власть -> Транспорт Крыма

В Крымтроллейбус усилили контроль за оплатой проезда на транспорте предприятия

Четверг
26 марта 2020
06:38

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


С начала текущего года проведено 9324 контрольно-проверочных мероприятий по невыдаче билетов пассажирам и оплате проезда.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУПРК «Крымтроллейбус».

Для увеличения сбора оплаты за проезд в ГУПРК «Крымтроллейбус» и с целью недопущения нарушений со стороны водителей, кондукторов и кассиров финансовой и трудовой дисциплины отделом линейного контроля и отделом транспортной безопасности проводятся усиленные меры контроля на транспорте предприятия.

С начала текущего года проведено 9324 контрольно-проверочных мероприятий по невыдаче билетов пассажирам и оплате проезда. По их итогам составлено 70 актов на водителей предприятия за невыдачу билетов пассажирам, 1 водитель был уволен.

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Также проведены проверки соответствия количества посадки пассажиров на конечных станциях к реализованной билетной продукции. В результате просмотра 205 рейсов выявлены нарушения правил посадки на конечной станции пассажиров без кассовых билетов в отношении 75 водителей.

Данные меры позволили существенно сократить количество пассажиров, не оплачивающих свой проезд, а также поднять выручку предприятия более чем на 8%. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Россия ограничивает все международное авиасообщение с 27 марта. Все регулярные и чартерные авиарейсы будут прекращены с полуночи 27 марта. Такое поручение российское правительство дало Росавиации.

Вчера: Водителей такси обязали мыть руки с мылом и дезинфицировать авто. Водителей такси предупредили о необходимости строго соблюдать меры профилактики при перевозке пассажиров и багажа в период действия режима повышенной готовности на территории Республики Крым необходимо.

Вчера: В Крыму 70 процентов частных перевозчиков не пользуются даже масками. В Крыму 70% водителей частных рейсовых автобусов пренебрегают требованием надевать маски во время работы.

Вчера: В Крыму отложили на несколько месяцев переход на льготный проезд при помощи валидаторов. Переход на предоставление льготного проезда при помощи устройств электронного учета льготных пассажиров (валидаторов) в Республике Крым переносится на 1 сентября 2020 года.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/26/v-krymtrolleibus-usilili-kontrol-za-oplatoi-proezda-na-transporte-predpriyatiya-129485/

 
 

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