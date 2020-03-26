Украинский дипломат из Евпатории о коронавирусной болезни: «Чуть не отдал концы»

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Украинский дипломат из Евпатории Дмитрий Шевченко, работающий в генеральном консульстве Украины в Мюнхене, выздоровел после коронавирусной болезни в Германии.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Шевченко отметил, что сейчас уже лечится на дому.

«Начиная с 3 марта едва не отдал концы из-за тяжелой формы коронавируса, которой я в своем возрасте и при своем состоянии здоровья не должен был заболеть, но заболел. Сейчас угрозы жизни уже нет, хотя легкие повреждены всерьез и надолго, надеюсь, не навсегда», – написал он.

По словам украинского дипломата, болеть этим заболеванием даже не в пожилом возрасте очень тяжело. При этом вне зависимости от того, сколько лет человеку, «шансы заболеть одинаковые у всех». Он сообщил, что в больнице пожилых людей «было процентов 15», большинство же были моложе – «от 20 до 60 равномерно распределены». Шевченко подчеркнул, что в больнице в Германии «лежат только тяжелые, с легкой формой болеют дома».

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14 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в одной из стран мира коронавирусом инфицировался украинский дипломат. Он не уточнил имени дипломата.

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