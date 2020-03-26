Студенты помогут Крыму бороться с коронавирусом

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Студентов-медиков мобилизуют в больницы Республики Крым для помощи врачам в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского со ссылкой на директора Медакадемии Евгения Крутикова.

Помощи попросил республиканский минздрав. По заявке ведомства, 235 человек нужно направить в семь больниц Симферополя, еще 202 – в 14 других городских и районных больниц. Студентов шестых курсов Медакадемии закрепят как помощников врачей в поликлиниках: они будут выполнять административную работу и заполнять медицинские документы.

«Сегодня я призываю каждого из вас оказать содействие нашему обществу по мере своих сил», - обратился к студентам Крутиков, напомнив, что подобные случаи в истории вуза уже были, когда в начале 90-х студенты-медики помогали во время эпидемии холеры, а в 2009 – во время эпидемии гриппа.

К работе учащиеся будут привлечены только добровольно. Иностранных студентов, обучающихся в Медакадемии, в поликлиники отправлять не будут – они продолжат обучение в дистанционном режиме.

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Вместе с тем студенты Севастопольского гуманитарно-педагогического института в качестве волонтеров помогут севастопольским школам перейти на дистанционное обучение. Таким образом студентам в условиях карантина заменят практику в школах, пояснила проректор по профориентационной работе СевГУ Ирина Авдеева.

Студенты помогут учителям 11 школ и двух колледжей освоить Google-диск и Google-платформы, чтобы оперативно передавать школьникам методические материалы, проводить тесты. Проект одобрен Департаментом образования и науки города Севастополя.

«Сейчас учителям приходится непросто. В связи с переходом на «дистанционку» им нужно за короткое время освоить и реализовать в новом формате огромное количество информации, в чем студенты Севастопольского госуниверситета смогут помочь», - пояснила директор департамента Елена Богомолова.

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