Севастопольцы обиделись на военных водолазов

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
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2020
Март 2020
26 марта 2020
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Об этом в социальных сетях сообщают местные жители, возмущенные тем, что доступ к дикому пляжу отдыхающих теперь будет ограничен.
«В Камышовой бухте, в районе моррыбпорта на улице Челнокова, идет строительство военной части для водолазов. При этом забрана территория вдоль побережья мола. А как же, 100-метровая зона и доступность моря для граждан Севастополя? <…> Я 40 лет имел возможность гулять, отдыхать на море. Теперь эту возможность у меня отбирают?!» – написал севастополец на своей странице в «Facebook».
Напомним ранее, учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов 907-го объединенного учебного центра Военно-морского флота РФ находился на берегу Карантинной бухты. О том, что освобожденные им земли будут использованы для развития историко-археологического парка и музея-заповедника «Херсонес Таврический», а также войдут в состав культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный, стало известно в марте прошлого года.
То, что вопрос о размещении учебного центра в Камышовой бухте проработан, летом этого года говорил тогда еще губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников после встречи с командующим Черноморским флотом Игорем Осиповым.
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«На повестке дня решение сопутствующих вопросов – строительство коммуникаций, дороги. Кроме того, воинские части будут соседствовать с жилой застройкой, с объектами промышленной инфраструктуры порта. Эти вопросы также необходимо прорабатывать», – заявлял экс-губернатор Дмитрий Овсянников.
Отметим, что мнения горожан относительно строительства военного центра на улице Челнокова разделились. Часть пользователей писали, что город лишится некогда чистого пляжа, на котором с детства привыкли отдыхать. Другие – отметили, что в районе достаточное количество новых и оборудованных пляжей, а также, что Севастополь – военно-морская база, поэтому и возмущаться таким решениям странно.
«Территорию действующей базы в центре забирают, взамен дают другую. Всего и делов. На территорию воинской части свободный доступ запрещен. Гуляйте в другом месте, которое будет открыто. Уважайте тех, кто Родину защищает», – написала одна из пользователей.
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