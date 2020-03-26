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Россия ограничивает все международное авиасообщение с 27 марта

Четверг
26 марта 2020
08:53

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


Все регулярные и чартерные авиарейсы будут прекращены с полуночи 27 марта. Такое поручение российское правительство дало Росавиации.

Мера вводится в связи с пандемией коронавируса. Исключение составят лишь рейсы для вывоза граждан России из-за рубежа, говорится в сообщении кабмина.

«Обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства Российской Федерации», - указано в сообщении.

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Правительство России поручило министерству иностранных дел не позднее 27 марта направить в заинтересованные ведомства и «Аэрофлот» списки россиян, планирующих вернуться в РФ из-за границы, сообщается на сайте кабмина.

Также кабмин поручил МИД до 30 марта 2020 года направить в вышеуказанные ведомства и «Аэрофлот» имеющуюся информацию о гражданах, находящихся в стране пребывания и желающих вернуться в РФ, для организации их вывоза на территорию России.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крымтроллейбус усилили контроль за оплатой проезда на транспорте предприятия. С начала текущего года проведено 9324 контрольно-проверочных мероприятий по невыдаче билетов пассажирам и оплате проезда.

Вчера: Водителей такси обязали мыть руки с мылом и дезинфицировать авто. Водителей такси предупредили о необходимости строго соблюдать меры профилактики при перевозке пассажиров и багажа в период действия режима повышенной готовности на территории Республики Крым необходимо.

Вчера: В Крыму 70 процентов частных перевозчиков не пользуются даже масками. В Крыму 70% водителей частных рейсовых автобусов пренебрегают требованием надевать маски во время работы.

Вчера: В Крыму отложили на несколько месяцев переход на льготный проезд при помощи валидаторов. Переход на предоставление льготного проезда при помощи устройств электронного учета льготных пассажиров (валидаторов) в Республике Крым переносится на 1 сентября 2020 года.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/26/rossiya-ogranichivaet-vse-mezhdunarodnoe-aviasoobshenie-s-27-marta-129496/

 
 

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