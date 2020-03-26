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Риелторы ожидают повышения спроса на недвижимость в Крыму

Четверг
26 марта 2020
07:45

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


Риелторы ожидают повышения спроса на недвижимость в Крыму

© realty.rbc.ru

Из-за падения рубля и закрытия границ РФ для предотвращения распространения коронавируса среди россиян повысился интерес к покупке недвижимости на Крымском полуострове.

К такому выводу пришли специалисты портала «Мир квартир», изучив запросы своих пользователей за март, пишет «Российская газета».

Говорить о росте спроса на недвижимость в Крыму пока рано, но, возможно, вскоре спрос повысится, а вместе с ним незначительно вырастут и цены на недвижимость, считает управляющий партнер Аналитической корпоративной группы Илья Пичуев.

«Говорить о рынке недвижимости нужно через два-три месяца после итоговых последствий пандемии коронавируса, <…> к концу весны или началу лета. <…> Вполне возможно, что спрос увеличится. Другое дело, что цены в Крыму и Севастополе по сравнению с другими регионами и так высокие, поэтому какого-то значительного увеличения стоимости, как было в 2014 году — на 8%, мы не ожидаем», — сказал Пичуев.

В связи с повышением курса доллара на полуострове появилось много покупателей недвижимости из Казахстана и с Украины, так как в этих странах «в обороте доллары и им выгодно покупать недвижимое имущество в Крыму», отметил риелтор Евгений Коцеруба. Перед курортным сезоном цена может немного повыситься, но не более, чем на 2-3%, добавил он.

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В Крыму спрос на недвижимость не падал вообще никогда, отметил руководитель агентства недвижимости «Майоров и партнеры» Дмитрий Майоров.

«За последние 10 дней спрос не упал, потому что люди хотят успеть купить <недвижимость> по пониженной ставке банков. А те, кто имели деньги в наличных долларах, сейчас могут выгодно их продать — и по старым ценам в рублях успеть купить <недвижимость в Крыму> с выгодой для себя. Поэтому сейчас даже намечается ажиотажный спрос и не исключено, что цены вырастут на 5-10%, но не более», — рассказал Майоров.

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Вторник, 24 марта 2020: Спрос в торговых сетях Севастополя обвалился. Руководитель управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников утверждает, что на минувших выходных спрос в торговых сетях города упал на 20%.

 

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