Раскрыт новый путь передачи коронавируса

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Человек разумный может передать коронавирус SARS-CoV-2 другим приматам. Новый путь передачи заболевания в The Conversation раскрыл микробиолог Аренд де Хаас.

Специалист напоминает, что за последние 26 лет в мире наблюдалось шесть вспышек инфекций, связанных с вирусами, переносимыми летучими мышами. Автор отмечает, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, является химерой вирусов, носителями которых выступают летучие мыши и панголины.

Микробиолог пишет, что вирусы-паразиты, поражая новый вид хозяина, первоначально приводят к появлению серьезных заболеваний, которые с течением времени, пока паразит и хозяин приспосабливаются друг к другу, становятся менее опасными.

«Примером является передача болезни между людьми и обезьянами, которая, как было показано, происходит относительно легко. Исследования на обезьянах показали, что последние чрезвычайно чувствительны к заражению респираторными вирусами человека», — пишет автор.

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В качестве примера эксперт приводит обычную простуду, которой от человека легко могут заразиться гориллы и шимпанзе. По мнению специалиста, эти и другие крупные приматы, в частности, орангутаны, могут получить от человека SARS-CoV-2. С целью недопущения этого эксперт призывает ограничить доступ людей в места обитания данных животных, например, национальные парки.

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