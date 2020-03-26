Прогноз погоды в Крыму на четверг 26 марта

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 4 до 12, ближайшей ночью от 6 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 48 до 78 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 26 марта.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 73 процентов. Ветер восточный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 11, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 62 процентов. Ветер северо-восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 70 процентов. Ветер северо-восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 11, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 58 до 76 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 11, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 77 процентов. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 9, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 75 процентов. Ветер восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 12, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 58 до 72 процентов. Ветер восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 9, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

В Армянске целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 70 процентов. Ветер восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 10, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 9 градусов тепла. По городам: в Алупке - 9, в Алуште - 8, в Евпатории - 9, в Керчи - 8, в Ливадии - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 16, в Одессе - 7, в Сочи - 11, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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Вчера : Прогноз погоды в Крыму на среду 25 марта. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 2 до 11, ближайшей ночью от 3 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 57 до 82 процентов. Скорость ветра будет достигать 13 м/с.

Вторник, 24 марта 2020 : Прогноз погоды в Крыму на вторник 24 марта. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от +1 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 46 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 15 м/с.

Понедельник, 23 марта 2020 : Холод и ураганный ветер: на Крым надвигается шторм. В течение трех суток в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра. На полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Понедельник, 23 марта 2020 : Прогноз погоды в Крыму на понедельник 23 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от 0 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 56 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 13 м/с.