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Подъезды многоквартирных домов в Крыму начали обрабатывать дезинфекторами

Четверг
26 марта 2020
15:23

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


Муниципалитеты крымских городов и районов приступили к дезинфекционной обработке подъездов в многоквартирных жилых домах.

Об этом сегодня в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в республике сообщил председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.

«Приступили к обработке подъездов. Поручение было еще на прошлой неделе, поэтому ускорить, принять все меры для обработки подъездов многоквартирных домов», – сказал он.

Гоцанюк также дал совет властям на местах, которые не могут начать обработку. «Подсказка – есть обычные опрыскиватели-ранцы, которые реализуются в магазинах, на рынках. Покупаем эти ранцы, стоимость у них небольшая – от 300 до 1,5 тысячи рублей. Купите десяток. Быстро, оперативно и, главное, качественно произведете обработку подъездов. Алушта по такому пути пошла», – привел пример Гоцанюк.

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В Крыму на утро 26 марта выявлено семь человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 1 345 жителей Крыма: 1 293 человека – под карантином дома, в стационары помещено 52 человека.

С 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, создан оперативный штаб.

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Вторник, 24 марта 2020: В Ялте ввели запрет на выступления уличных музыкантов. Власти Ялты продолжают усиливать меры по профилактике заражения коронавирусной инфекцией.

Вторник, 24 марта 2020: Власти Симферополя проверили ход капремонта моста на Гагарина. Капитальный ремонт моста через реку Салгир на ул. Гагарина в Симферополе выполняется по графику.

Вторник, 24 марта 2020: В Севастополе закрыли все кинотеатры. Кинотеатры Севастополя закрыты, ориентировочно, до 6 апреля, в связи режимом повышенной готовности, вызванным пандемией коронавируса COVID-19.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/26/podezdy-mnogokvartirnyh-domov-v-krymu-nachali-obrabatyvat-dezinfektorami-129509/

 
 

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