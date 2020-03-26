Подъезды многоквартирных домов в Крыму начали обрабатывать дезинфекторами

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Муниципалитеты крымских городов и районов приступили к дезинфекционной обработке подъездов в многоквартирных жилых домах.

Об этом сегодня в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в республике сообщил председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.

«Приступили к обработке подъездов. Поручение было еще на прошлой неделе, поэтому ускорить, принять все меры для обработки подъездов многоквартирных домов», – сказал он.

Гоцанюк также дал совет властям на местах, которые не могут начать обработку. «Подсказка – есть обычные опрыскиватели-ранцы, которые реализуются в магазинах, на рынках. Покупаем эти ранцы, стоимость у них небольшая – от 300 до 1,5 тысячи рублей. Купите десяток. Быстро, оперативно и, главное, качественно произведете обработку подъездов. Алушта по такому пути пошла», – привел пример Гоцанюк.

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В Крыму на утро 26 марта выявлено семь человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 1 345 жителей Крыма: 1 293 человека – под карантином дома, в стационары помещено 52 человека.

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