Обнаружено вероятное местонахождение пилота упавшего Су-27

Вертолет Черноморского флота зафиксировал вероятное местоположение спасательного средства, на котором может находиться пилот упавшего истребителя Су-27.

Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, к этому месту направлено спасательное судно и вертолет.

«Продолжается поиск. Нам сообщили, что рано утром вертолетом ВМФ установлена предполагаемая точка пребывания спасательного средства – резиновая лодка, возможно, с летчиком. Туда был направлен наш морской буксир «Спасатель Демидов», а военные направили туда вертолет», – сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что зона поиска пропавшего летчика сместилась к Севастополю.

«Предполагаемая авария произошла ближе к разграничению зоны ответственности МСПЦ Керчь и МСПЦ Севастополь и видимо из одной точки сместилась в зону ответственности МСПЦ Севастополь – это десятки километров. А зоны огромные, занимают десятки тысяч квадратных километров», – добавил собеседник агентства.

Российский истребитель Су-27 пропал с радаров около 20.10 в акватории моря в 50 километрах от Феодосии. Самолет выполнял плановый полет. К поиску пилота привлекли четыре проходивших мимо предположительного места падения самолета судна и два буксира Росморречфлота.

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Военными к месту поиска также был направлен малый противолодочный корабль Черноморского флота, самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Спасательная операция в Черном море продолжалась всю ночь, но до настоящего времени результата не принесла.

Су-27 – советский и российский истребитель, разработанный в 70-х годах прошлого века в КБ Сухого. Эксплуатируется в Вооруженных силах с 1985 года, предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Экипаж – один человек, боевой радиус составляет 1,2 тысячи километров. По данным на 2017 год на вооружении соединений ВКС России стоит свыше 100 самолетов Су-27 различных модификаций, еще 18 – на вооружении морской авиации.

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