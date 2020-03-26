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Несовершеннолетним в Крыму запретят находиться в общественных местах

Четверг
26 марта 2020
12:17

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


Несовершеннолетним в Крыму запретят находиться в общественных местах

© RT

МВД по Крыму предложило запретить нахождение несовершеннолетних в местах массового скопления людей.

Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда.

«В связи с тем, что у нас несовершеннолетние находятся на вынужденных каникулах, мы фиксируем большое количество несовершеннолетних в местах общего пользования. Особенно в супермаркетах и магазинах. Есть предложение проработать вопрос и вашим постановлением запретить нахождение несовершеннолетних в этих местах. Это нам позволит привлекать к административной ответственности родителей за ненадлежащий контроль за их поведением», – сказал Каранда.

Предложение министра поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. «Просьба к родителям: пожалуйста, это делается исключительно в целях вашей личной безопасности, вашего здоровья и (здоровья) ваших детей и родных. Эти ограничения вынужденные. Соблюдайте, пожалуйста, меры безопасности, – сказал Аксенов. – Подготовьте, сделаем такой нормативный акт».

Читайте: Власти Крыма настаивают на отмене всех школьных экскурсий за пределы Крыма

В Крыму на утро 26 марта выявлено семь человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 1 345 жителей Крыма: 1 293 человека – под карантином дома, в стационары помещено 52 человека.

С 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, создан оперативный штаб.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Минобразования Крыма предлагает учителям надиктовывать уроки по телефону. В сельской местности возникли сложности с переходом школьников на дистанционное обучение, которое с 30 марта внедряется во всех школах Крыма.

Вчера: В Крыму на карантин по ОРВИ закрыто шесть детсадов и 16 групп. Учебное заведение закрывается на карантин, если 20% детей в группе или в детсаду болеют ОРВИ.

Вторник, 24 марта 2020: В Крыму интернет стали измерять в мегапикселях. Крым оказался не готов к переходу на дистанционное обучение.

Вторник, 24 марта 2020: Минобраз Крыма хочет временно отменить льготы на проезд детей. Министр образования Крыма Валентина Лаврик предложила отменить льготы на проезд в общественном транспорте для детей, чтобы ограничить их передвижение в период распространения коронавируса.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/26/nesovershennoletnim-v-krymu-zapretyat-nahoditsya-v-obshestvennyh-mestah-129510/

 
 

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