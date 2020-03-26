Нейросеть нашла возможное лекарство от коронавируса

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Украинский дипломат из Евпатории о коронавирусной болезни: «Чуть не отдал концы» Власти вернули домой застрявшую в Марокко пожилую крымчанку Глава минздрава Крыма о коронавирусе: все только начинается Депутат предложил закрыть Севастополь на жесткий карантин Медики рассказали, почему семья из Алушты проходит карантин в Феодосии

© pixabay.com

Искусственный интеллект выбрал несколько препаратов, которые должны блокировать размножение вируса.

Нейросеть нашла несколько препаратов, потенциально опасных для коронавируса. Лекарства подбирались из уже существующих, сообщает News Medical.

Отмечается, что ИИ обнаружил сразу 10 препаратов, которые теоретически могут подавлять размножение коронавируса. Лекарства еще необходимо подвергнуть тестированию в лабораторных условиях.

Специалисты использовали алгоритмы, которые дали нейросети задачу искать лекарство, способное заблокировать формирование новых частиц вируса SARS-CoV-2 в клетках человека.

Отмечается, что ближайший родственник нового коронавируса - SARS-CoV-1, для формирования новых вирусных частиц использует фермент COPI в клетках человека.

Читайте: La Stampa: российская помощь Италии для борьбы с коронавирусом на 80 процентов бесполезна

Руководсвуясь такими данными, ИИ нашла шесть одобренных для медицинского применения препаратов. Также искусственный интеллект нашел еще 12 лекарств, часть из которых находится на стадии клинические испытания.

При этом два лекарства из этого списка - никлозамид и нитазоксанид уже используются для экспериментального лечения COVID-19 во Франции и Сингапуре. Изначально препараты предназначались для борьбы с паразитическими червями.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Украинский дипломат из Евпатории о коронавирусной болезни: «Чуть не отдал концы». Украинский дипломат из Евпатории Дмитрий Шевченко, работающий в генеральном консульстве Украины в Мюнхене, выздоровел после коронавирусной болезни в Германии.

Вчера : Глава минздрава Крыма о коронавирусе: все только начинается. Распространение новой коронавирусной инфекции в Крыму находится на начальной стадии.

Вчера : Депутат предложил закрыть Севастополь на жесткий карантин. Депутат Законодательного собрания Севастополя Евгений Дубовик обратился к руководству законодательного органа с просьбой временно ограничить въезд в город с целью недопущения распространения коронавируса.

Вчера : В Крыму потребовали расстрелять находящуюся в карантине семью из Алушты. Алуштинская семья, которая изолирована из-за подозрения в заболевании коронавирусом, оказалась жертвой травли в Крыму, сообщил местный блогер Александр Талипов.