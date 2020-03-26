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Медики рассказали, почему семья из Алушты проходит карантин в Феодосии

Четверг
26 марта 2020
17:10

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Алушта

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


Семья из Алушты с подозрением на коронавирусную инфекцию находится в одном из мельцеровских боксов (специальное помещение в лечебно-профилактическом учреждении для изоляции инфекционных больных или лиц, у которых подозревается инфекционное заболевание) в феодосийском инфекционном отделении.

Почему люди доставлены именно в Феодосию, расположенную за 130 километров от их места проживания, рассказали в местном горздраве.

«Сейчас централизовано собирается информация по всем лечебным учреждениям Крыма о наличии свободных мест и свободных мельцеровских боксов. Пациентов перевозят в ближайшие города, где есть такие боксы. Имея свободный в Феодосии, было принято решение перевезти алуштинскую семью на карантин к нам», - пояснил заместитель главного врача Феодосийский медицинского центра Эдуард Пянковский.

По его словам, всего на территории феодосийского инфекционного отделения расположены четыре индивидуальных бокса. В настоящий момент в одном из них находится алуштинская семья из четырех человек (двое взрослых и две детей – 2 и 8 лет). Еще два заняты пациентами с диагнозами, не имеющими отношения к COVID-19. Один бокс остается свободным.

«В боксах не обязательно находятся только по коронавирусу. Есть ряд других инфекционных заболеваний, требующих изоляции пациента. Например, опоясывающий герпес», - отметил доктор.

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Новый современный инфекционный модуль в Феодосии был возведен в рамках ведомственной целевой программы Минздрава РК. Отделение было открыто в декабре минувшего года, его строительство и оснащение современным оборудованием обошлось республике в 190 млн рублей.

«Модуль имеет собственную систему вентиляции, соответствующую требованиями законодательства по изоляции пациентов. Есть запасы защитной одежды. Имеется только дефицит врачебных кадров», - заключил Пеньковский.

Семья из Алушты недавно вернулась из-за границы, а позже у них появились признаки инфекционного заболевания. Люди были доставлены в Феодосию на карантин 24 марта.

По словам медиков, сейчас их состояние удовлетворительное.

Официальных подтверждений либо опровержений о наличии у них коронавирусной инфекции в Феодосийском горздраве не дают.

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