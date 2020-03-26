Медики рассказали, почему семья из Алушты проходит карантин в Феодосии

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Алушта
Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020
Почему люди доставлены именно в Феодосию, расположенную за 130 километров от их места проживания, рассказали в местном горздраве.
«Сейчас централизовано собирается информация по всем лечебным учреждениям Крыма о наличии свободных мест и свободных мельцеровских боксов. Пациентов перевозят в ближайшие города, где есть такие боксы. Имея свободный в Феодосии, было принято решение перевезти алуштинскую семью на карантин к нам», - пояснил заместитель главного врача Феодосийский медицинского центра Эдуард Пянковский.
По его словам, всего на территории феодосийского инфекционного отделения расположены четыре индивидуальных бокса. В настоящий момент в одном из них находится алуштинская семья из четырех человек (двое взрослых и две детей – 2 и 8 лет). Еще два заняты пациентами с диагнозами, не имеющими отношения к COVID-19. Один бокс остается свободным.
«В боксах не обязательно находятся только по коронавирусу. Есть ряд других инфекционных заболеваний, требующих изоляции пациента. Например, опоясывающий герпес», - отметил доктор.
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Новый современный инфекционный модуль в Феодосии был возведен в рамках ведомственной целевой программы Минздрава РК. Отделение было открыто в декабре минувшего года, его строительство и оснащение современным оборудованием обошлось республике в 190 млн рублей.
«Модуль имеет собственную систему вентиляции, соответствующую требованиями законодательства по изоляции пациентов. Есть запасы защитной одежды. Имеется только дефицит врачебных кадров», - заключил Пеньковский.
Семья из Алушты недавно вернулась из-за границы, а позже у них появились признаки инфекционного заболевания. Люди были доставлены в Феодосию на карантин 24 марта.
По словам медиков, сейчас их состояние удовлетворительное.
Официальных подтверждений либо опровержений о наличии у них коронавирусной инфекции в Феодосийском горздраве не дают.
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