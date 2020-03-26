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Общество -> Развитие Крыма

Крымский астроном рассказал, что происходит с открытой им кометой

Четверг
26 марта 2020
11:22

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


Крымский астроном Геннадий Борисов усомнился в заявлении ученых о разрушении ядра межзвездной кометы, названной его именем.

Ранее в СМИ появилась информация, что телескопы, следящие за кометой Борисова, зарегистрировали повышение яркости ядра. Ученые предположили, что из-за этого начался процесс его разрушения.

Борисов рассказал, что не может отследить состояние кометы, так как в данный момент она находится в Южном полушарии, что делает невозможным наблюдать ее из Крыма. 

«Я читал эту информацию. Наблюдатели смотрели на комету и увидели, что ее яркость повысилась. Они предполагают, что это может свидетельствовать о фрагментации ядра кометы. Но я бы не сказал, что это разрушение. Обычно, когда комета разрушается, ее яркость очень сильно увеличивается, а после некоторого времени резко уменьшается», - пояснил астроном.

Он отметил, что это, скорее всего, естественные процессы. По его словам, чтобы понять, что на самом деле происходит с кометой, необходимо наблюдать за ней в течение некоторого времени.

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30 августа 2019 года с помощью телескопа крымский астроном-любитель Геннадий Борисов открыл межзвездную комету. Позднее ее разглядели и астрономы из Центра малых планет в Центре астрофизики (США). Объекту присвоили номер и дали ему имя в честь первооткрывателя - Borisov. 

В декабре прошлого года ученый сообщил, что комета вскоре навсегда покинет Солнечную систему.

Кроме этого, в феврале стало известно, что Геннадий Борисов будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса как первый астроном-любитель, который открыт межзвездный объект.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/26/krymskii-astronom-rasskazal-chto-proishodit-s-otkrytoi-im-kometoi-129497/

 
 

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