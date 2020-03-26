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Коронавирус

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Крым закупит два автомобиля с боксами для перевозки зараженных коронавирусом

Четверг
26 марта 2020
07:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


Крым приобретет для министерства здравоохранения Республики Крым два автомобиля, которые оснащенные боксами для перевозки заразившихся коронавирусом.

Об этом сегодня в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Крыму сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

«Мы просим две боксированные машины, которые мы будем подавать. По 5,3 млн рублей, – сказал Чемоданов. – Одна машина к нам приходит в понедельник, ее уже привозят, пять носилок приезжает боксированных и еще две машины».

Просьбу министра о покупке специализированных автомобилей поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Автомобили будут приобретены. «Решение принято. Договорились», – сказал Аксенов.

Читайте: Борода повышает риск заразиться коронавирусом в тысячу раз

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в республике по состоянию на 24 марта выросло до семи. Накануне стало известно о шести новых случаях, все они завозные: четыре члена одной семьи заразились во время круиза и отдыха в ОАЭ, еще двое – в Бельгии и Латвии. О первом случае заражения сообщалось 21 марта.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Москве скончались два пациента с коронавирусом. В Москве умерли два пациента с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, говорится в сообщении Telegram-канала оперативного штаба по COVID-2019 в столице.

Вчера: Борода повышает риск заразиться коронавирусом в тысячу раз. Рекомендации о том, чтобы сбривать бороду во время высокого риска заразиться вирусом, специалисты дали еще несколько лет назад.

Вчера: В Крыму развернут мобильный госпиталь для больных коронавирусом. В Симферополе будет установлен мобильный инфекционный госпиталь на случай резкого увеличения количества зараженных новым типом коронавируса.

Вчера: В Севастополе на карантин отправили еще 700 человек. Коронавирусная инфекция пока не коснулась Севастополя, однако количество пациентов, которые пребывают там на карантине, увеличилось более чем в четыре раза.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/26/krym-zakupit-dva-avtomobilya-s-boksami-dlya-perevozki-zarazhennyh-koronavirusom-129481/

 
 

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