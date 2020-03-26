Крым закупит два автомобиля с боксами для перевозки зараженных коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Россия ограничивает все международное авиасообщение с 27 марта Риелторы ожидают повышения спроса на недвижимость в Крыму В Москве скончались два пациента с коронавирусом Борода повышает риск заразиться коронавирусом в тысячу раз В Крыму развернут мобильный госпиталь для больных коронавирусом
Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020
Об этом сегодня в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Крыму сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.
«Мы просим две боксированные машины, которые мы будем подавать. По 5,3 млн рублей, – сказал Чемоданов. – Одна машина к нам приходит в понедельник, ее уже привозят, пять носилок приезжает боксированных и еще две машины».
Просьбу министра о покупке специализированных автомобилей поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Автомобили будут приобретены. «Решение принято. Договорились», – сказал Аксенов.
Читайте: Борода повышает риск заразиться коронавирусом в тысячу раз
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в республике по состоянию на 24 марта выросло до семи. Накануне стало известно о шести новых случаях, все они завозные: четыре члена одной семьи заразились во время круиза и отдыха в ОАЭ, еще двое – в Бельгии и Латвии. О первом случае заражения сообщалось 21 марта.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Москве скончались два пациента с коронавирусом. В Москве умерли два пациента с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, говорится в сообщении Telegram-канала оперативного штаба по COVID-2019 в столице.
Вчера: Борода повышает риск заразиться коронавирусом в тысячу раз. Рекомендации о том, чтобы сбривать бороду во время высокого риска заразиться вирусом, специалисты дали еще несколько лет назад.
Вчера: В Крыму развернут мобильный госпиталь для больных коронавирусом. В Симферополе будет установлен мобильный инфекционный госпиталь на случай резкого увеличения количества зараженных новым типом коронавируса.
Вчера: В Севастополе на карантин отправили еще 700 человек. Коронавирусная инфекция пока не коснулась Севастополя, однако количество пациентов, которые пребывают там на карантине, увеличилось более чем в четыре раза.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/26/krym-zakupit-dva-avtomobilya-s-boksami-dlya-perevozki-zarazhennyh-koronavirusom-129481/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
08:53 Россия ограничивает все международное авиасообщение с 27 марта
08:36 В Ялте задержали похитителя телевизоров
08:22 Обнаружено вероятное местонахождение пилота упавшего Су-27
08:13 Джанкойская прокуратура утвердила обвинение по делу о смертельном ДТП
07:45 Риелторы ожидают повышения спроса на недвижимость в Крыму
07:10 Крым закупит два автомобиля с боксами для перевозки зараженных коронавирусом
06:38 В Крымтроллейбус усилили контроль за оплатой проезда на транспорте предприятия
06:07 Прогноз погоды в Крыму на четверг 26 марта