Компания в Крыму заплатит свыше 100 тысяч рублей за вырубку лоха

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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26 марта 2020
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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Юридическое лицо в нарушение требований природоохранного законодательства, в отсутствие разрешения на снос зеленых насаждений, с применением тяжелой техники осуществило удаление 29 деревьев породы лох серебристый, чем причинило Республике Крым ущерб в сумме более 119 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
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Инцидент произошел на территории Сакского района. Прокуратура обратилась в суд с целью взыскания нанесенного ущерба. Суд требования прокурора удовлетворил, обязав компанию выплатить сумму нанесенного ущерба.
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