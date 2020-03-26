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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Компания в Крыму заплатит свыше 100 тысяч рублей за вырубку лоха

Четверг
26 марта 2020
13:39

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


Компания в Крыму заплатит свыше 100 тысяч рублей за вырубку лоха

© Новости Крыма

Суд оштрафовал компанию из Крыма за вырубку 29 деревьев породы лох серебристый.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Юридическое лицо в нарушение требований природоохранного законодательства, в отсутствие разрешения на снос зеленых насаждений, с применением тяжелой техники осуществило удаление 29 деревьев породы лох серебристый, чем причинило Республике Крым ущерб в сумме более 119 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

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Инцидент произошел на территории Сакского района. Прокуратура обратилась в суд с целью взыскания нанесенного ущерба. Суд требования прокурора удовлетворил, обязав компанию выплатить сумму нанесенного ущерба.

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Суды, прокуратура, полиция

Компания в Крыму заплатит свыше 100 тысяч рублей за вырубку лоха

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