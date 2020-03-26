Казаки вошли в Крыму в мобильные группы для помощи медикам

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Март 2020
26 марта 2020
Об этом сегодня в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
«Одним из поручений было создание мобильных групп при администрациях муниципальных образований с целью оказания помощи нашим врачам, медицинским работникам, которые (наблюдают) за соблюдением гражданами режима сомоизоляции. Все мобильные группы во всех муниципалитетах созданы», – сказал Гоцанюк.
Мобильные группы приступят к работе с сегодняшнего дня. Гоцанюк подчеркнул, что администрации муниципальных образований должны обеспечить группы средствами защиты – медицинскими масками и перчатками.
«В состав мобильных групп вошли как представители правоохранительных органов, так и социальные работники департаментов социальной защиты (администраций), работники центров реабилитации, сотрудники отделов гражданской обороны, которые есть в администрациях. Также представители Росгвардии и казачества», – добавил Гоцанюк.
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В Крыму на утро 26 марта выявлено семь человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 1 345 жителей Крыма: 1 293 человека – под карантином дома, в стационары помещено 52 человека.
С 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, создан оперативный штаб.
Накануне президент России выступил с обращением к жителям страны в связи с распротранением коронавируса в стране. Он заявил, что в связи с этой ситуацией дата голосования по поправкам в Конституцию будет перенесена, а следующая неделя в России объявлена нерабочей. Кроме того, он озвучил меры поддержки граждан и предприятий.
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