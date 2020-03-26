Карантин в Крыму: какие магазины будут закрыты первыми

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С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Крыма выступили с инициативой закрыть до 5 апреля все торговые точки, кроме продуктовых.

С такой инициативой выступила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

«До 5 апреля закрыть в торговых центрах все магазины, кроме продуктовых. Если жесткий карантин, чтобы люди приходили и могли приобрести необходимые продукты питания и не бродили по магазинам, выбирая себе одежду, обувь и так далее», – сказала Романовская.

Также вице-премьер заявила о необходимости временно ограничить проезд в общественном транспорте для льготных категорий.

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«Наши льготные категории, которые сегодня находятся в зоне риска, должны находиться дома. Потому что сегодня все маршрутные такси и троллейбусы – наши зоны риска», – сказала она.

В среду президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям страны, в котором предложил предпринять ряд мер с целью недопущения распространения коронавируса и снижения рисков для экономики страны и материального положения населения.

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