Иностранцев не пустят в санатории Крыма без тестов на коронавирус

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020
Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
«Никаких заездов, только при соблюдении мер безопасности, что у них у всех справки с отрицательным результатом на коронавирус. Мне абсолютно все равно, каким образом они будут это делать. Без таких справок никого не запускать», – заявил Аксенов.
По словам главы Крыма, если владельцы отелей и санаториев в Крыму переждут ситуацию, они «получат перспективу курортного сезона». При этом если сейчас объекты размещения начнут «зазывать отдыхающих», то они рискуют «пустить под откос весь курортный сезон».
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В Крыму на сегодняшний день зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом.
Четверо заболевших – члены одной семьи из Ялты, которая находилась в туристическом круизе по Объединенным Арабским Эмиратам. Еще двое больных прибыли после посещения Латвии и Бельгии. Они проживают в Симферополе и Саках.
Под медицинским наблюдением находятся 1 345 крымчан. Из них 52 человека наблюдаются в стационарах, остальные находятся дома под карантином.
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