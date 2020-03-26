Иностранцев не пустят в санатории Крыма без тестов на коронавирус

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Чтобы отдохнуть в санаториях и здравницах Крыма, иностранным гражданам нужно будет предъявить справку об отсутствии в их организме коронавируса.

Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«Никаких заездов, только при соблюдении мер безопасности, что у них у всех справки с отрицательным результатом на коронавирус. Мне абсолютно все равно, каким образом они будут это делать. Без таких справок никого не запускать», – заявил Аксенов.

По словам главы Крыма, если владельцы отелей и санаториев в Крыму переждут ситуацию, они «получат перспективу курортного сезона». При этом если сейчас объекты размещения начнут «зазывать отдыхающих», то они рискуют «пустить под откос весь курортный сезон».

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В Крыму на сегодняшний день зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом.

Четверо заболевших – члены одной семьи из Ялты, которая находилась в туристическом круизе по Объединенным Арабским Эмиратам. Еще двое больных прибыли после посещения Латвии и Бельгии. Они проживают в Симферополе и Саках.

Под медицинским наблюдением находятся 1 345 крымчан. Из них 52 человека наблюдаются в стационарах, остальные находятся дома под карантином.

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