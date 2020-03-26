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Происшествия -> Армия и флот

Информация о местонахождении пилота упавшего около Крыма истребителя не подтвердилась

Четверг
26 марта 2020
12:39

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


Информация о местонахождении пилота истребителя Су-27, упавшего накануне в Черное море, не подтвердилась.

Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает «Интерфакс».

«Информация о зарегистрированном поисковыми службами сигнале радиомаяка в новом районе в результате доразведки места предполагаемого нахождения аварийно-спасательного буя самолета Су-27 не подтвердилась», – заявили в оборонном ведомстве.

В минобороны уточнили, что поисковые работы осложнены погодными условиями – четырехбальным штормом и порывами ветра до 17 метров в секунду. Поиск продолжается с помощью кораблей и вертолетов на площади 350 квадратных миль.

«В операции задействованы 11 кораблей и судов Черноморского флота, Пограничной службы ФСБ России и гражданские суда. Разведка с воздуха непрерывно ведется экипажами четырех вертолетов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов Черноморского флота», – добавили в военном ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, зона поиска находилась примерно посередине между Керчью и Севастополем, в районе Ялты. В этой зоне поиск пилота вели семь судов. «Продолжается поиск. Низкая облачность затрудняет поиск с воздуха, – сказал собеседник агентства. – Район поиска находится в зоне от середины расстояния между Керчью и Севастополем. Направо от Ялты, примерно еще 50 миль правее».

Читайте: Военные корабли НАТО направляются в акваторию Черного моря

Во время планового полета российский истребитель Су-27 пропал с радаров около 20.10 в акватории Черного моря в 50 километрах от Феодосии. К поиску пилота привлекли четыре проходивших мимо предположительного места падения самолета судна, два буксира Росморречфлота, малый противолодочный корабль Черноморского флота, самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. 

Позже стало известно, что зона поиска пропавшего летчика сместилась к Севастополю. Вероятное местонахождение спасательного средства – резиновой лодки – обнаружили с воздуха. Туда направились спасательное судно и вертолет ВМФ.

Су-27 – советский и российский истребитель, разработанный в 70-х годах прошлого века в КБ Сухого. Эксплуатируется в Вооруженных силах с 1985 года, предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Экипаж – один человек, боевой радиус составляет 1,2 тысячи километров. По данным на 2017 год на вооружении соединений ВКС России стоит свыше 100 самолетов Су-27 различных модификаций, еще 18 – на вооружении морской авиации.

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Вчера: Российский военный самолет пропал у берегов Крыма. У берегов Крыма при проведении плановых полетов потерпел крушение самолет Су-27 Министерства обороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

Понедельник, 23 марта 2020: Военные корабли НАТО направляются в акваторию Черного моря. Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) направляются в акваторию Черного моря.

Воскресенье, 22 марта 2020: Корабли ЧФ отработали уничтожение воздушных, береговых и морских целей. Экипажи больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» на морских полигонах Черноморского флота отработали артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

 

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