Горбольницу Симферополя подготовили к приему зараженных коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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2020
Март 2020
26 марта 2020
Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил руководитель ведомства Игорь Чемоданов.
«Проработано вчера министерством здравоохранения перепрофилирование 7-й городской больницы Симферополя полностью. Создана маршрутизация, проработана. Вчера у нас была со всеми главными внештатными специалистами и главврачами, как у нас будет идти поток больных. Если будет у нас непредвиденная, скажем, аховая ситуация, мы будем готовы в течение 10 дней эту больницу перепрофилировать», – сообщил Чемоданов.
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На базе 7-й горбольницы также будет развернут мобильный инфекционный госпиталь.
В Крыму на утро 26 марта выявлено семь человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 1 345 жителей Крыма: 1 293 человека – под карантином дома, в стационары помещено 52 человека.
С 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, создан оперативный штаб.
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