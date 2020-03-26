Горбольницу Симферополя подготовили к приему зараженных коронавирусом

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Министерство здравоохранения Крыма подготовило 7-ю городскую больницу Симферополя к приему зараженных коронавирусом граждан на случай, если число больных будет резко увеличиваться.

Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил руководитель ведомства Игорь Чемоданов.

«Проработано вчера министерством здравоохранения перепрофилирование 7-й городской больницы Симферополя полностью. Создана маршрутизация, проработана. Вчера у нас была со всеми главными внештатными специалистами и главврачами, как у нас будет идти поток больных. Если будет у нас непредвиденная, скажем, аховая ситуация, мы будем готовы в течение 10 дней эту больницу перепрофилировать», – сообщил Чемоданов.

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На базе 7-й горбольницы также будет развернут мобильный инфекционный госпиталь.

В Крыму на утро 26 марта выявлено семь человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 1 345 жителей Крыма: 1 293 человека – под карантином дома, в стационары помещено 52 человека.

С 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, создан оперативный штаб.

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