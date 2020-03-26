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Глава минздрава Крыма о коронавирусе: все только начинается

Четверг
26 марта 2020
19:23

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


Глава минздрава Крыма о коронавирусе: все только начинается

© www.rosbalt.ru

Распространение новой коронавирусной инфекции в Крыму находится на начальной стадии.

Об этом сегодня в ходе встречи главы Крыма Сергея Аксенова с главными врачами крымских медучреждений заявил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

«Вы все медики и все прекрасно понимаете. Данная ситуация только начинает развиваться. То есть это – ее старт. В связи с этим наша основная задача, как мы можем ее (ситуацию) предотвратить сейчас – это профилактика», – сказал Чемоданов.

Аксенов в свою очередь поблагодарил медиков за беспрецедентную работу и пообещал дополнительные меры поддержки для них. «Какая вам нужна помощь, какие меры поддержки медицинским работникам? Ко всем хочу обратиться с просьбой поблагодарить ваши трудовые коллективы за большую беспрецедентную работу. Никто из нас никогда в таких условиях не работал. На медицинских работников сегодня нагрузка самая большая. Вы сегодня, по сути, на острие. Поэтому слова благодарности вам и вашим коллективам. Как поощрить ваших коллег и как вас поддержать, давайте сегодня обсудим, какие еще меры дополнительные нам с вами нужны», – отметил глава Крыма.

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Ранее сегодня Чемоданов сообщил, что число крымчан, находящихся под наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, возросло за сутки до 1,5 тысячи.

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Сегодня: В Минздраве Крыма рассказали о состоянии крымчан с коронавирусом. Шестеро крымчан из семи заболевших коронавирусом идут на поправку.

 

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