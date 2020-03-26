Глава минздрава Крыма о коронавирусе: все только начинается

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Распространение новой коронавирусной инфекции в Крыму находится на начальной стадии.

Об этом сегодня в ходе встречи главы Крыма Сергея Аксенова с главными врачами крымских медучреждений заявил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

«Вы все медики и все прекрасно понимаете. Данная ситуация только начинает развиваться. То есть это – ее старт. В связи с этим наша основная задача, как мы можем ее (ситуацию) предотвратить сейчас – это профилактика», – сказал Чемоданов.

Аксенов в свою очередь поблагодарил медиков за беспрецедентную работу и пообещал дополнительные меры поддержки для них. «Какая вам нужна помощь, какие меры поддержки медицинским работникам? Ко всем хочу обратиться с просьбой поблагодарить ваши трудовые коллективы за большую беспрецедентную работу. Никто из нас никогда в таких условиях не работал. На медицинских работников сегодня нагрузка самая большая. Вы сегодня, по сути, на острие. Поэтому слова благодарности вам и вашим коллективам. Как поощрить ваших коллег и как вас поддержать, давайте сегодня обсудим, какие еще меры дополнительные нам с вами нужны», – отметил глава Крыма.

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Ранее сегодня Чемоданов сообщил, что число крымчан, находящихся под наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, возросло за сутки до 1,5 тысячи.

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