Евпаториец задержан по подозрению в посредничестве во взятке на 5,5 млн рублей

Житель Евпатории задержан по подозрению в посредничестве во взяточничестве на 5,5 млн рублей.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Евпатории. Он подозревается в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ), – сообщила Постнова. – Подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. По месту его жительства сотрудниками следственного отдела по Евпатории проведен обыск».

Следователи выяснили, что в ноябре 2017 года гендиректор одной из компаний по фиктивным основаниям перечислил на счета индивидуальных предпринимателей, подконтрольных подозреваемому, свыше 5,5 млн рублей. Эти деньги он должен был передать сотрудникам администрации Евпатории за покровительство при приемке работ по капремонту дворовых территорий.

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«Данные мероприятия стали результатом системной совместной работы органов Следственного комитета и ФСБ по раскрытию преступлений прошлых лет, расследованию и пресечению преступлений коррупционной направленности», – добавила Постнова.

Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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