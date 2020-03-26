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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Джанкойская прокуратура утвердила обвинение по делу о смертельном ДТП

Четверг
26 марта 2020
08:13

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Джанкой

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


Прокуратура утвердила обвинительное заключение к уголовному делу по факту смертельного ДТП, произошедшего в Джанкойском районе в январе прошлого года.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело было возбуждено по настоянию надзорного ведомства спустя почти год с момента аварии.

«Проведена проверка по факту бездействия работников следственного отдела межмуниципального отдела МВД России «Джанкойский» при принятии процессуального решения. Установлено, что следственным отделом по результатам проведения доследственной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть двух лиц», – говорится в сообщении.

Виновное в нарушений процессуального законодательства должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также проведена дополнительная доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, житель Джанскойского района 12 января 2019 года, управляя автомобилем Hyundai – IX35, двигался по автодороге поселок Азовское – село Стефановка, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, совершил наезд на двух пешеходов, которые погибли. «Межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, – подчеркнули в прокуратуре. – Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».

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Виновнику ДТП вменяют совершение преступления по части 5 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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