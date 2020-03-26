Депутат предложил закрыть Севастополь на жесткий карантин

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020
Об этом говорится в обращении Дубовика к председателю Заксобрания Владимиру Немцеву, которое опубликовано на странице депутата в Facebook.
«В целях защиты жителей города от массового распространения инфекции прошу вас на заседании оперативного штаба… внести предложение о временном ограничении въезда в город Севастополь и введения жесткого карантина», – сказано в документе.
По мнению депутата, «бесконтрольное прибытие иногородних граждан создает угрозу распространения коронавирусной инфекции».
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«Только своевременные и жесткие меры позволят сдержать стремительное распространение вируса», – убежден Дубовик.
По состоянию на 25 марта заболеваний новой коронавирусной инфекцией в Севастополе нет. В городской инфекционной больнице проходят диагностику 19 пациентов, всего под медицинским наблюдением в городе находятся около 900 человек.
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