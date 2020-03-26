Депутат предложил закрыть Севастополь на жесткий карантин

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Власти вернули домой застрявшую в Марокко пожилую крымчанку Глава минздрава Крыма о коронавирусе: все только начинается Медики рассказали, почему семья из Алушты проходит карантин в Феодосии В Минздраве Крыма рассказали о состоянии крымчан с коронавирусом В Крыму заканчиваются макароны

Депутат Законодательного собрания Севастополя Евгений Дубовик обратился к руководству законодательного органа с просьбой временно ограничить въезд в город с целью недопущения распространения коронавируса.

Об этом говорится в обращении Дубовика к председателю Заксобрания Владимиру Немцеву, которое опубликовано на странице депутата в Facebook.

«В целях защиты жителей города от массового распространения инфекции прошу вас на заседании оперативного штаба… внести предложение о временном ограничении въезда в город Севастополь и введения жесткого карантина», – сказано в документе.

По мнению депутата, «бесконтрольное прибытие иногородних граждан создает угрозу распространения коронавирусной инфекции».

Читайте: Горбольницу Симферополя подготовили к приему зараженных коронавирусом

«Только своевременные и жесткие меры позволят сдержать стремительное распространение вируса», – убежден Дубовик.

По состоянию на 25 марта заболеваний новой коронавирусной инфекцией в Севастополе нет. В городской инфекционной больнице проходят диагностику 19 пациентов, всего под медицинским наблюдением в городе находятся около 900 человек.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Глава минздрава Крыма о коронавирусе: все только начинается. Распространение новой коронавирусной инфекции в Крыму находится на начальной стадии.

Сегодня : В Крыму потребовали расстрелять находящуюся в карантине семью из Алушты. Алуштинская семья, которая изолирована из-за подозрения в заболевании коронавирусом, оказалась жертвой травли в Крыму, сообщил местный блогер Александр Талипов.

Сегодня : Медики рассказали, почему семья из Алушты проходит карантин в Феодосии. Семья из Алушты с подозрением на коронавирусную инфекцию находится в одном из мельцеровских боксов (специальное помещение в лечебно-профилактическом учреждении для изоляции инфекционных больных или лиц, у которых подозревается инфекционное заболевание) в феодосийском инфекционном отделении.

Сегодня : В Минздраве Крыма рассказали о состоянии крымчан с коронавирусом. Шестеро крымчан из семи заболевших коронавирусом идут на поправку.