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Депутат предложил закрыть Севастополь на жесткий карантин

Четверг
26 марта 2020
18:37

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


Депутат Законодательного собрания Севастополя Евгений Дубовик обратился к руководству законодательного органа с просьбой временно ограничить въезд в город с целью недопущения распространения коронавируса.

Об этом говорится в обращении Дубовика к председателю Заксобрания Владимиру Немцеву, которое опубликовано на странице депутата в Facebook.

«В целях защиты жителей города от массового распространения инфекции прошу вас на заседании оперативного штаба… внести предложение о временном ограничении въезда в город Севастополь и введения жесткого карантина», – сказано в документе.

По мнению депутата, «бесконтрольное прибытие иногородних граждан создает угрозу распространения коронавирусной инфекции».

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«Только своевременные и жесткие меры позволят сдержать стремительное распространение вируса», – убежден Дубовик.

По состоянию на 25 марта заболеваний новой коронавирусной инфекцией в Севастополе нет. В городской инфекционной больнице проходят диагностику 19 пациентов, всего под медицинским наблюдением в городе находятся около 900 человек.

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