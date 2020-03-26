Автостопом 2000 км: двух пропавших девочек из Крыма нашли в Питере

Сотрудники полиции нашли в Санкт-Петербурге двух 16-летних крымчанок, которые без разрешения родителей отправились автостопом из Симферополя в город на Неве.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

О пропаже девочек в полицию сообщили родители. По их словам, 13 марта подростки ушли в училище на занятия и не вернулись.

На поиск девочек был ориентирован весь личный состав отделов полиции.

Правоохранители проверяли места возможного нахождения подростков, опрашивали друзей и знакомых девушек. Ориентировки с приметами пропавших были направлены во все органы внутренних дел.

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В течение нескольких дней крымские полицейские совместно с коллегами из Санкт-Петербурга установили местонахождение беглянок. Со слов одной из несовершеннолетних, она поругалась с родителями и предложила подружке автостопом направиться в Санкт-Петербург.

В Северной столице девочек и обнаружили. Противоправных деяний в отношении них не совершено. Подростки переданы родителям. Девочек поставят на профилактический учет в отделе полиции.

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