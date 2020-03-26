Алупкинский дворцово-парковый музей перешел в онлайн-режим

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Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник публикует для просмотра видеозаписи лекций и мастер-классов.

На сайте учреждения активно наполняется раздел «Виртуальное посещение», сообщает пресс-служба Минкультуры Крыма.

Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник на своем официальном сайте в разделе «Виртуальное посещение» опубликовал в видеоформате лекции и мастер-классы

Культурно-просветительские мероприятия проводят сотрудники научно-просветительского отдела Алупкинского музея-заповедника. Так, уже доступны для просмотра лекции «Петр Шувалов и Софья Нарышкина» и «Всемирный день поэзии. Любимые произведения и писатели Михаила Семеновича Воронцова», а также мастер-классы «Рисуем портрет» и «Изготовление соленого теста для лепки».

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