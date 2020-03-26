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Алупкинский дворцово-парковый музей перешел в онлайн-режим

Четверг
26 марта 2020
11:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник публикует для просмотра видеозаписи лекций и мастер-классов.

На сайте учреждения активно наполняется раздел «Виртуальное посещение», сообщает пресс-служба Минкультуры Крыма.

Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник на своем официальном сайте в разделе «Виртуальное посещение» опубликовал в видеоформате лекции и мастер-классы

Культурно-просветительские мероприятия проводят сотрудники научно-просветительского отдела Алупкинского музея-заповедника. Так, уже доступны для просмотра лекции «Петр Шувалов и Софья Нарышкина» и «Всемирный день поэзии. Любимые произведения и писатели Михаила Семеновича Воронцова», а также мастер-классы «Рисуем портрет» и «Изготовление соленого теста для лепки».

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Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Крымский музтеатр будет показывать спектакли онлайн. Государственный академический музыкальный театр Республики Крым запустил проект «Виртуальный зрительный зал».

Вторник, 24 марта 2020: В крымских театрах вместо декораций шьют маски. В настоящее время данная работа направлена на удовлетворение потребности сферы культуры Крыма в обеспечении сотрудников средствами защиты.

Вторник, 24 марта 2020: Бывший мэр Керчи возглавил музей-заповедник «Киммерия Волошина». Экс-глава Керчи, бывший мэром с 1998 по 2014 год, Олег Осадчий назначен директором государственного бюджетного учреждения «Историко-культурный мемориальный музей-заповедник «Киммерия Воловина».

Четверг, 19 марта 2020: Русский театр в Симферополе приостановил работу. Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького в Симферополе приостановил работу на неопределенный срок.

 

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