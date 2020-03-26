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Аксенов поручил отправить почти всех чиновников работать удаленно

Четверг
26 марта 2020
11:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


Аксенов поручил отправить почти всех чиновников работать удаленно

© Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил отправить по домам всех республиканских чиновников, кто может работать удаленно.

Об этом он сказал в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения новой инфекции в республике.

«До конца дня должны выйти наши методические рекомендации: какие отрасли как работают, какие органы власти, в каком порядке, какая штатная численность остается на следующую неделю. Максимально всех, у кого есть возможность работать удаленно, отпустить домой», – сообщил Аксенов.

Документ с рекомендациями от крымских властей будет опубликован до 17.00. Кроме того, будет сокращена численность членов оперативного штаба по предотвращению распространения вируса, принимающих участие в заседаниях. Аксенов также распорядился отменить все совещания. «Чтобы не было дублирования – если ходит вице-премьер, зачем ходить министрам. Сегодня отрегулируйте численность штаба, – потребовал глава Крыма. – Отменить все совещания! Сегодня как с ума все посходили, совещания срочно им надо провести! Вы что, газеты не читаете? У меня такое ощущение, кто звонит мне по совещаниям – люди с отклонениями психическими, не понимают ничего».

Читайте: Аксенов хочет, чтобы кинотетары Крыма рассаживали зрителей в шахматном порядке

В Крыму на утро 26 марта выявлено семь человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 1345 жителей Крыма: 1293 человека – под карантином дома, в стационары помещено 52 человека.

В Крыму с 17 марта действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, создан оперативный штаб.

Накануне президент России выступил с обращением к жителям страны в связи с распротранением коронавируса в стране. Он заявил, что в связи с этой ситуацией дата голосования по поправкам в Конституцию будет перенесена, а следующая неделя в России объявлена нерабочей. Кроме того, он озвучил меры поддержки граждан и предприятий. 

По состоянию на 25 марта всего в России зафиксировано 658 случаев заражения новой инфекцией, 163 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных находится в Москве.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Путин объявил следующую неделю нерабочей. Президент России Владимир Путин в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.

Вчера: Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал руководство МВД «отработать все приемы рукопашного боя» на тех, кто скрывает поездки за рубеж.

Вчера: В Крыму хотят запретить повышение цен. Власти Крыма обратились в правительство РФ с предложением запретить повышение цен на антисептики и лекарственные препараты.

Вторник, 24 марта 2020: Еда и лекарства в Крыму: оперативные данные оперштаба. Информация о торговых объектах Крыма, где сильно завышены цены на продукты, передается в местное управление Федеральной антимонопольной службы.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/26/aksenov-poruchil-otpravit-pochti-vseh-chinovnikov-rabotat-udalenno-129504/

 
 

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