Аксенов объявил четыре дополнительных выходных в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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26 марта 2020
Документ опубликован на официальном Интернет-портале крымского правительства.
«Объявить нерабочими праздничными днями: 20 апреля 2020 года - в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения, 25 мая 2020 года - в связи с празднованием Ораза-байрама, 8 июня 2020 года - в связи с празднованием Дня Святой Троицы, 31 июля 2020 года - в связи с празднованием Курбан-байрама», – говорится в документе.
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С 2014 года после вхождения полуострова в состав России власти Республики Крым каждый год объявляют выходные дни в честь самых значимых христианских и мусульманских религиозных праздников.
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