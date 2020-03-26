Аксенов объявил четыре дополнительных выходных в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о дополнительных выходных днях в связи с религиозными праздниками.

Документ опубликован на официальном Интернет-портале крымского правительства.

«Объявить нерабочими праздничными днями: 20 апреля 2020 года - в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения, 25 мая 2020 года - в связи с празднованием Ораза-байрама, 8 июня 2020 года - в связи с празднованием Дня Святой Троицы, 31 июля 2020 года - в связи с празднованием Курбан-байрама», – говорится в документе.

Читайте: Власти Крыма рассказали о «фейках о коронавирусе»

С 2014 года после вхождения полуострова в состав России власти Республики Крым каждый год объявляют выходные дни в честь самых значимых христианских и мусульманских религиозных праздников.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Аксенов поручил отправить почти всех чиновников работать удаленно. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил отправить по домам всех республиканских чиновников, кто может работать удаленно.

Вчера : Путин объявил следующую неделю нерабочей. Президент России Владимир Путин в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.

Вчера : Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал руководство МВД «отработать все приемы рукопашного боя» на тех, кто скрывает поездки за рубеж.

Вчера : В Крыму хотят запретить повышение цен. Власти Крыма обратились в правительство РФ с предложением запретить повышение цен на антисептики и лекарственные препараты.