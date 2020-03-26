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Власть -> Власть по-крымски

Аксенов объявил четыре дополнительных выходных в Крыму

Четверг
26 марта 2020
17:27

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о дополнительных выходных днях в связи с религиозными праздниками.

Документ опубликован на официальном Интернет-портале крымского правительства.

«Объявить нерабочими праздничными днями: 20 апреля 2020 года - в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения, 25 мая 2020 года - в связи с празднованием Ораза-байрама, 8 июня 2020 года - в связи с празднованием Дня Святой Троицы, 31 июля 2020 года - в связи с празднованием Курбан-байрама», – говорится в документе.

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С 2014 года после вхождения полуострова в состав России власти Республики Крым каждый год объявляют выходные дни в честь самых значимых христианских и мусульманских религиозных праздников.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/26/aksenov-obyavil-chetyre-dopolnitelnyh-vyhodnyh-v-krymu-129512/

 
 

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