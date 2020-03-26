La Stampa: российская помощь Италии для борьбы с коронавирусом на 80 процентов бесполезна

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80 процентов российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией «совершенно бесполезны или малополезны» для страны, пишет газета La Stampa со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники.

Россия направила в Италию оборудование для диагностики заболевания и дезинфекции местности. La Stampa сравнила его с поставками от властей Китая, которые в основном направили в Италию аппараты искусственной вентиляции легких и медицинские маски.

Источники издания полагают, что президент России Владимир Путин преследует политические и дипломатические интересы, помогая Италии. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, по их словам, согласился принять помощь, чтобы укрепить личные отношения с Москвой.

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Представители России последовательно утверждают, что помогают Италии бескорыстно и без каких-либо условий. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия не возлагает никаких «контрнадежд» на то, что за оказанную помощь Италия наложит вето на продление санкций против России. Об этом же заявил посол РФ В Италии Сергей Разов.

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