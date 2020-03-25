Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму хотят запретить повышение цен В Крыму на карантин по ОРВИ закрыто шесть детсадов и 16 групп В Крыму закрывают ночные клубы, кальянные и кинотеатры Дом-музей Чехова в Ялте проводит бесплатные онлайн-экскурсии Турфорум в Ялте переносится из-за угрозы коронавируса

Журналистов Крыма попросили ограничить хождения в Совмин из-за коронавируса

Среда
25 марта 2020
09:37

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Пресс-служба главы Крыма попросила представителей СМИ временно ограничить посещение Совета министров республики из-за ситуации с коронавирусом.

«В связи с ситуацией возможного распространения коронавирусной инфекции… убедительная просьба ограничить посещение административного здания Совета министров Республики Крым (Симферополь, пр. Кирова, 13)», – сообщила пресс-служба.

Ранее сегодня Аксенов сообщил, что еще шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксированы в Крыму. 21 марта оперативный штаб сообщил о первом случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Крыму.

Читайте: СМИ: в Крыму начали «зачищать» информполе

В Крыму с 17 марта действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Также создан оперативный штаб.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 6 марта 2020: Из-за солнца в Крыму ожидаются сбои в телерадиовещании. На полуостров пришло сезонное явление — интерференция, при котором солнце, спутник связи и приемная антенна на телебашне находятся на одной линии. Радиосигнал солнца может вызвать «шумы» изображения и звука.

Понедельник, 17 февраля 2020: СМИ: в Крыму начали «зачищать» информполе. В Крыму в последнее время ушли в отставку гендиректор государственной телерадиокомпании «Крым» Дмитрий Штейн и директор крымскотатарского телеканала «Миллет» Эрвин Мусаев.

Четверг, 13 февраля 2020: Гендиректор ТРК «Крым» покидает свой пост. Генеральный директор АНО «Телерадиокомпания «Крым» Дмитрий Штейн покидает пост по собственному желанию.

Воскресенье, 2 февраля 2020: Киев попросил помощи США в информационной войне за Крым. Экс-первый заместитель министра информполитики Украины Эмине Джеппар попросила госсекретаря США Майка Помпео организовать ежегодную конференцию на тему Крыма в Штатах. Украина нуждается в новой международной платформе, где можно было бы регулярно обсуждать тему полуострова, написала она в Facebook.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/25/zhurnalistov-kryma-poprosili-ogranichit-hozhdeniya-v-sovmin-izza-koronavirusa-129436/

 
 

Средства массовой информации Крыма

СМИ: в Крыму начали «зачищать» информполе

СМИ: в Крыму начали «зачищать» информполе

Киев попросил помощи США в информационной войне за Крым

Киев попросил помощи США в информационной войне за Крым

«Крымская газета» странно извинилась за вопрос в сканворде о Крыме

«Крымская газета» странно извинилась за вопрос в сканворде о Крыме

В Крыму разгорается скандал из-за кроссворда в «Крымской газете»

В Крыму разгорается скандал из-за кроссворда в «Крымской газете»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму закрывают ночные клубы, кальянные и кинотеатры
СЮЖЕТ
Коронавирус

В Крыму закрывают ночные клубы, кальянные и кинотеатры

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.