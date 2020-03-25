Журналистов Крыма попросили ограничить хождения в Совмин из-за коронавируса

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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25 марта 2020
«В связи с ситуацией возможного распространения коронавирусной инфекции… убедительная просьба ограничить посещение административного здания Совета министров Республики Крым (Симферополь, пр. Кирова, 13)», – сообщила пресс-служба.
Ранее сегодня Аксенов сообщил, что еще шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксированы в Крыму. 21 марта оперативный штаб сообщил о первом случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Крыму.
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В Крыму с 17 марта действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Также создан оперативный штаб.
Новости Крыма сообщали ранее:
Пятница, 6 марта 2020: Из-за солнца в Крыму ожидаются сбои в телерадиовещании. На полуостров пришло сезонное явление — интерференция, при котором солнце, спутник связи и приемная антенна на телебашне находятся на одной линии. Радиосигнал солнца может вызвать «шумы» изображения и звука.
Понедельник, 17 февраля 2020: СМИ: в Крыму начали «зачищать» информполе. В Крыму в последнее время ушли в отставку гендиректор государственной телерадиокомпании «Крым» Дмитрий Штейн и директор крымскотатарского телеканала «Миллет» Эрвин Мусаев.
Четверг, 13 февраля 2020: Гендиректор ТРК «Крым» покидает свой пост. Генеральный директор АНО «Телерадиокомпания «Крым» Дмитрий Штейн покидает пост по собственному желанию.
Воскресенье, 2 февраля 2020: Киев попросил помощи США в информационной войне за Крым. Экс-первый заместитель министра информполитики Украины Эмине Джеппар попросила госсекретаря США Майка Помпео организовать ежегодную конференцию на тему Крыма в Штатах. Украина нуждается в новой международной платформе, где можно было бы регулярно обсуждать тему полуострова, написала она в Facebook.
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