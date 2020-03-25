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За сутки в Крыму под динамическое наблюдение отправили почти 500 человек

Среда
25 марта 2020
16:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Более 1,3 тыс человек находятся в Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, из них 52 человека – в стационаре.

Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

«У нас под медицинским наблюдением на сегодняшний день 1345 человек, а под динамическим медицинским наблюдением – 1293 человека. В стационарах у нас 52 человека. Подтвержденный вирус – 7 человек», – сообщил он.

По данным на 24 марта, под динамическим наблюдением находилось 811 человек, а госпитализировано было 38 человек.

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Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в республике по состоянию на 24 марта выросло до семи. Накануне стало известно о шести новых случаях, все они завозные: четыре члена одной семьи заразились во время круиза и отдыха в ОАЭ, еще двое – в Бельгии и Латвии. О первом случае заражения сообщалось 21 марта.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/25/za-sutki-v-krymu-pod-dinamicheskoe-nabljudenie-otpravili-pochti-500-chelovek-129473/

 
 

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