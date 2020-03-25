Водителей такси обязали мыть руки с мылом и дезинфицировать авто

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Водителей такси предупредили о необходимости строго соблюдать меры профилактики при перевозке пассажиров и багажа в период действия режима повышенной готовности на территории Республики Крым необходимо.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.

— Водители такси обязаны проходить медицинский осмотр перед рейсом и после завершения смены, при перевозке пассажиров использовать одноразовые медицинские маски для защиты органов дыхания, регулярно мыть руки с мылом или протирать их кожными антисептиками, — уточнили в пресс-службе.

Особое внимание нужно уделять обработке транспортных средств: регулярно проветривать и обрабатывать салоны автомобилей дезинфицирующими средствами, протирать дезинфицирующими салфетками ручки дверей, рулевое колесо, пряжки ремней безопасности, подлокотники, стекла, и другие поверхности салона.

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Неукоснительное соблюдение перевозчиками требований Роспотребнадзора является залогом успешного противодействия возможному распространению коронавирусной инфекции.

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