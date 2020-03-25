Водителей такси обязали мыть руки с мылом и дезинфицировать авто

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Борода повышает риск заразиться коронавирусом в тысячу раз В Крыму развернут мобильный госпиталь для больных коронавирусом В Севастополе на карантин отправили еще 700 человек Крымчанам напомнили о необходимости дезинфицировать мобильники Эпидемиолог назвал два сценария развития ситуации с коронавирусом
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.
— Водители такси обязаны проходить медицинский осмотр перед рейсом и после завершения смены, при перевозке пассажиров использовать одноразовые медицинские маски для защиты органов дыхания, регулярно мыть руки с мылом или протирать их кожными антисептиками, — уточнили в пресс-службе.
Особое внимание нужно уделять обработке транспортных средств: регулярно проветривать и обрабатывать салоны автомобилей дезинфицирующими средствами, протирать дезинфицирующими салфетками ручки дверей, рулевое колесо, пряжки ремней безопасности, подлокотники, стекла, и другие поверхности салона.
Читайте: Медведь и Кремль: художники расписали стены вокзала Симферополя
Неукоснительное соблюдение перевозчиками требований Роспотребнадзора является залогом успешного противодействия возможному распространению коронавирусной инфекции.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму 70 процентов частных перевозчиков не пользуются даже масками. В Крыму 70% водителей частных рейсовых автобусов пренебрегают требованием надевать маски во время работы.
Сегодня: В Крыму отложили на несколько месяцев переход на льготный проезд при помощи валидаторов. Переход на предоставление льготного проезда при помощи устройств электронного учета льготных пассажиров (валидаторов) в Республике Крым переносится на 1 сентября 2020 года.
Сегодня: Стало известно что делают с пассажирами с признаками ОРВИ в аэропорту Симферополь. В аэропорту Симферополь все пассажиры, у которых выявлены признаки ОРВИ, направляются к медикам.
Сегодня: Рейс Анапа - Керчь продлят до Феодосии. Улучшая транспортную доступность в регионе, Южная пригородная пассажирская компания планирует продлить маршрут Анапа-Керчь до Феодосии.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/25/voditelei-taksi-obyazali-myt-ruki-s-mylom-i-dezinfitsirovat-avto-129474/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
19:26 У Зеленского назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму
18:53 Борода повышает риск заразиться коронавирусом в тысячу раз
18:34 В Крыму развернут мобильный госпиталь для больных коронавирусом
18:23 В Севастополе на карантин отправили еще 700 человек
18:01 Крымчанам напомнили о необходимости дезинфицировать мобильники
17:03 Водителей такси обязали мыть руки с мылом и дезинфицировать авто
16:28 В Крыму месяц ищут свидетелей смертельного ДТП в Керчи
16:26 Эпидемиолог назвал два сценария развития ситуации с коронавирусом