В Севастополе на карантин отправили еще 700 человек

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Коронавирусная инфекция пока не коснулась Севастополя, однако количество пациентов, которые пребывают там на карантине, увеличилось более чем в четыре раза.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

В городской инфекционной больнице Севастополя диагностику проходят 19 пациентов, всего на карантине находятся 898 человек, что на 703 человека больше, чем днем ранее.

При этом уточняется, что Севастопольская инфекционная больница обеспечена всеми необходимыми противовирусными препаратами и готова к приему пациентов с подозрением на COVID-19.

«Рост цифр напрямую связан с работой городского оперативного штаба и активным добавлением в базу штаба людей, которые вернулись из-за рубежа за последние дни, мы получили дополнительные данные от Роспотребнадзора. Под медицинским наблюдением - значит, что это люди, которых нашли, обзвонили, которые на изоляции дома, к которым врачи выходят на дом», - пояснили в пресс-службе.

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По состоянию на 25 марта количество инфицированных коронавирусом в мире составляет более 425 тысячи человек, порядка 109 тысяч пациентов выздоровели, около 19 тысяч – умерли.

В России за минувшие сутки число новых выявленных пациентов с инфекционным заболеванием выросло на 163 и составило 658 человек, вылечились от коронавируса 29 пациентов.

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