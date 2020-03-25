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Коронавирус

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В Москве скончались два пациента с коронавирусом

Среда
25 марта 2020
21:01

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


В Москве умерли два пациента с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, говорится в сообщении Telegram-канала оперативного штаба по COVID-2019 в столице.

Сообщается, что пациентам было 88 и 73 лет. Диагноз был поставлен им прижизненно. Кроме этого, у них была пневмония и сопутствующие ей патологии.

В оперштабе еще раз напомнили о необходимости соблюдать режим самоизоляции лицам с хроническими заболеваниями и пожилым людям.

По информации на 25 марта, в России зафиксировано 658 случаев заболевания китайским коронавирусом COVID-2019, информация о котором появилась в конце декабря прошлого года. В Крыму на данный момент зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом. 

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В среду президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором предложил предпринять ряд решений с целью снижения скорости распространения коронавируса, а также с рядом мер, которые поддержат экономику страны и материальное положения населения.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Борода повышает риск заразиться коронавирусом в тысячу раз. Рекомендации о том, чтобы сбривать бороду во время высокого риска заразиться вирусом, специалисты дали еще несколько лет назад.

Вчера: В Крыму развернут мобильный госпиталь для больных коронавирусом. В Симферополе будет установлен мобильный инфекционный госпиталь на случай резкого увеличения количества зараженных новым типом коронавируса.

Вчера: В Севастополе на карантин отправили еще 700 человек. Коронавирусная инфекция пока не коснулась Севастополя, однако количество пациентов, которые пребывают там на карантине, увеличилось более чем в четыре раза.

Вчера: Крымчанам напомнили о необходимости дезинфицировать мобильники. Памятку по обработке гаджета в условиях распространения коронавируса опубликовали на сайте администрации Симферополя.

 

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