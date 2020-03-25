В Крыму завдетсадом заплатила сотни тысяч за несуществующую мебель

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
По версии следствия, в детский сад была заказана мебель. Несмотря на то, что договор так и не был исполнен, заведующая дошкольным учебным заведением перевела подрядчику деньги, в результате чего территориальному отделу образования был причинен ущерб в размере 494 тысячи рублей.
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В отношении заведующей возбуждены два уголовных дела по статьям «использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» и «служебный подлог». Обе статьи предполагают наказание до четырех лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.
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