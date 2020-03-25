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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму завдетсадом заплатила сотни тысяч за несуществующую мебель

Среда
25 марта 2020
12:39

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Прокуратура Республики Крым направила в суд уголовное дело против заведующей одного из детских садов Белогорского района.

Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По версии следствия, в детский сад была заказана мебель. Несмотря на то, что договор так и не был исполнен, заведующая дошкольным учебным заведением перевела подрядчику деньги, в результате чего территориальному отделу образования был причинен ущерб в размере 494 тысячи рублей.

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В отношении заведующей возбуждены два уголовных дела по статьям «использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» и «служебный подлог». Обе статьи предполагают наказание до четырех лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/25/v-krymu-zavdetsadom-zaplatila-sotni-tysyach-za-nesushestvujushuju-mebel-129453/

 
 

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