В Крыму завдетсадом заплатила сотни тысяч за несуществующую мебель

Прокуратура Республики Крым направила в суд уголовное дело против заведующей одного из детских садов Белогорского района.

Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По версии следствия, в детский сад была заказана мебель. Несмотря на то, что договор так и не был исполнен, заведующая дошкольным учебным заведением перевела подрядчику деньги, в результате чего территориальному отделу образования был причинен ущерб в размере 494 тысячи рублей.

Читайте: Медицинские маски в Крыму будут шить заключенные колоний

В отношении заведующей возбуждены два уголовных дела по статьям «использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» и «служебный подлог». Обе статьи предполагают наказание до четырех лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Боевик с элементами комедии: как в Севастополе вычислили угнанный автомобиль. История с элементами боевика и комедии разыгралась в Севастополе и закончилась в районе Ялты.

Вчера : Россиян будут штрафовать за езду на авто умерших людей. ГИБДД будет снимать с регистрации авто умерших людей и штрафовать водителей, которые ездят на нем до вступления в наследство, пишет «Российская газета».

Вчера : Россиянам, нарушающим карантин, может грозить до семи лет тюрьмы. Совет Госдумы на внеочередном заседании 25 марта обсудит поправки о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Вчера : На чиновников в Крыму завели дело из-за махинаций с деньгами на дороги. Должностные лица администрации Ленинского района Крыма попали под следствие по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.