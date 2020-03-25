Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму хотят запретить повышение цен В Крыму на карантин по ОРВИ закрыто шесть детсадов и 16 групп Журналистов Крыма попросили ограничить хождения в Совмин из-за коронавируса Дом-музей Чехова в Ялте проводит бесплатные онлайн-экскурсии Турфорум в Ялте переносится из-за угрозы коронавируса

В Крыму закрывают ночные клубы, кальянные и кинотеатры

Среда
25 марта 2020
09:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


В Крыму закрывают ночные клубы, кальянные и кинотеатры

© Новости Крыма

Власти Крыма приостановят работу всех досуговых заведений на территории республики.

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в республике сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

«На основании поручения правительства России приостановим деятельность на территории Республики Крым ночных клубов, дискотек и других аналогичных объектов, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных досуговых заведений. Будет введен запрет на работу кальянных, запрет курения кальянов в ресторанах, барах, кафе», – сообщила Романовская.

Вице-премьер заявила, что указанным предприятиям будет оказана финансовая поддержка за счет средств федерального бюджета на период вынужденного простоя. Глава Крыма Сергей Аксенов меры поддержал, и призвал соблюдать дисциплину для профилактики коронавируса.

«Чем жестче меры, которые мы сейчас с вами примем, и чем более дисциплинированно будем исполнять ситуацию, тем быстрее мы минуем этот период. Либо мы будем расслабленные, ничего не соблюдать, будет длиться это год-полтора, будем телепаться в такой ситуации, сидеть половина на карантине. Заразу нужно подавить в зародыше. Чем быстрее – тем лучше», – заявил он.

Читайте: Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в республике по состоянию на 24 марта выросло до семи. Накануне стало известно о шести новых случаях, все они завозные: четыре члена одной семьи заразились во время круиза и отдыха в ОАЭ, еще двое – в Бельгии и Литве. О первом случае заражения сообщалось 21 марта.

По состоянию на 24 марта, всего в России зафиксировано 495 случаев заражения новой инфекцией, 57 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных находится в Москве. В Крыму по данным на утро 24 марта на коронавирусную инфекцию исследовано 1 168 человек.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Дом-музей Чехова в Ялте проводит бесплатные онлайн-экскурсии. Учреждение приступило к трансляции бесплатных онлайн экскурсий в социальных сетях.

Сегодня: Какой сегодня праздник 25 марта. Сегодня, 25 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Вчера: Какой сегодня праздник 24 марта. Сегодня, 24 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Понедельник, 23 марта 2020: Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса. Пользователи российского сервиса знакомств Мамба стали меньше посещать ресурс и знакомиться в сети.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/25/v-krymu-zakryvajut-nochnye-kluby-kalyannye-i-kinoteatry-129457/

 
 

Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

В Крыму закрывают ночные клубы, кальянные и кинотеатры

В Крыму закрывают ночные клубы, кальянные и кинотеатры

Какой сегодня праздник 25 марта

Какой сегодня праздник 25 марта

Какой сегодня праздник 24 марта

Какой сегодня праздник 24 марта

Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса

Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.