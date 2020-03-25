В Крыму закрывают ночные клубы, кальянные и кинотеатры

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Власти Крыма приостановят работу всех досуговых заведений на территории республики.

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в республике сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

«На основании поручения правительства России приостановим деятельность на территории Республики Крым ночных клубов, дискотек и других аналогичных объектов, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных досуговых заведений. Будет введен запрет на работу кальянных, запрет курения кальянов в ресторанах, барах, кафе», – сообщила Романовская.

Вице-премьер заявила, что указанным предприятиям будет оказана финансовая поддержка за счет средств федерального бюджета на период вынужденного простоя. Глава Крыма Сергей Аксенов меры поддержал, и призвал соблюдать дисциплину для профилактики коронавируса.

«Чем жестче меры, которые мы сейчас с вами примем, и чем более дисциплинированно будем исполнять ситуацию, тем быстрее мы минуем этот период. Либо мы будем расслабленные, ничего не соблюдать, будет длиться это год-полтора, будем телепаться в такой ситуации, сидеть половина на карантине. Заразу нужно подавить в зародыше. Чем быстрее – тем лучше», – заявил он.

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Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в республике по состоянию на 24 марта выросло до семи. Накануне стало известно о шести новых случаях, все они завозные: четыре члена одной семьи заразились во время круиза и отдыха в ОАЭ, еще двое – в Бельгии и Литве. О первом случае заражения сообщалось 21 марта.

По состоянию на 24 марта, всего в России зафиксировано 495 случаев заражения новой инфекцией, 57 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных находится в Москве. В Крыму по данным на утро 24 марта на коронавирусную инфекцию исследовано 1 168 человек.

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