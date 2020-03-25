В Крыму ученые ищут способ спасти уникальную Бакальскую косу

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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В ведомстве сообщили, что в 2019 году уже была проведена работа по оценке влияния гидрологических условий на состояние Бакальской косы. По результатам исследования потребовались дополнительные данные об объеме выборки песка с месторождения Бакальская банка.
«В 2020 году планируется проведение дополнительных изысканий для математического моделирования лито-динамических процессов влияния на особо охраняемые природные территории», - говорится в сообщении ведомства.
Ученые проанализируют прогнозные модели и определят техническую целесообразность и эффективность строительства морских защитных гидротехнических сооружений в районе Бакальской косы, а так же технические параметры и объемы работ.
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В министерстве добавили, что в настоящее время дальнейшая эволюция косы зависит от того количества песка, который будет намываться морем.
19 марта Раздольненский суд ограничил деятельность компании, добывающую песок в районе Бакальской косы на северо-западе Крыма.
Ранее сообщалось о проблемах Бакальской косы. Тогда эксперты рассказали, сможет ли уникальная крымская достопримечательность восстановиться.
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