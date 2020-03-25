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Власть -> Экология

В Крыму ученые ищут способ спасти уникальную Бакальскую косу

Среда
25 марта 2020
07:48

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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25 марта 2020


В Крыму ученые ищут способ спасти уникальную Бакальскую косу

© Крым.реалии

В 2020 году Министерство природных ресурсов и экологии Крыма совместно с Морским гидрофизическим институтом планирует провести исследования и оценить возможность постройки защитных сооружений в районе Бакальской косы.

В ведомстве сообщили, что в 2019 году уже была проведена работа по оценке влияния гидрологических условий на состояние Бакальской косы. По результатам исследования потребовались дополнительные данные об объеме выборки песка с месторождения Бакальская банка.

«В 2020 году планируется проведение дополнительных изысканий для математического моделирования лито-динамических процессов влияния на особо охраняемые природные территории», - говорится в сообщении ведомства.

Ученые проанализируют прогнозные модели и определят техническую целесообразность и эффективность строительства морских защитных гидротехнических сооружений в районе Бакальской косы, а так же технические параметры и объемы работ.

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В министерстве добавили, что в настоящее время дальнейшая эволюция косы зависит от того количества песка, который будет намываться морем.

19 марта Раздольненский суд ограничил деятельность компании, добывающую песок в районе Бакальской косы на северо-западе Крыма. 

Ранее сообщалось о проблемах Бакальской косы. Тогда эксперты рассказали, сможет ли уникальная крымская достопримечательность восстановиться.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 17 марта 2020: В Крыму стартует акция по сбору макулатуры в рамках эко-марафона. В Крыму стартует республиканская экологическая акция по сбору макулатуры «Сохраняя природу, сохраняешь жизнь!». Акция пройдет по 15 апреля текущего года, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Понедельник, 16 марта 2020: Зоозащитники назвали Севастополь «дельфиньим адом». Севастополь – самая горячая точка в крымской географии дельфиньих трагедий, и это не меняется как минимум с апреля 2016 года, когда начал работу Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море».

Пятница, 13 марта 2020: Скорая помощь для дельфинов начнет работать в Крыму в июне. Скорая помощь для дельфинов начнет работать в Крыму в начале лета.

Четверг, 12 марта 2020: Добытчикам песка на Бакальской косе в Крыму грозит уголовное дело. Предварительный ущерб от добычи песка в районе Бакальской косы на северо-западе Крыма составляет 52 миллионов рублей, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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Экология

В Крыму ученые ищут способ спасти уникальную Бакальскую косу

В Крыму ученые ищут способ спасти уникальную Бакальскую косу

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