В Крыму ученые ищут способ спасти уникальную Бакальскую косу

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В 2020 году Министерство природных ресурсов и экологии Крыма совместно с Морским гидрофизическим институтом планирует провести исследования и оценить возможность постройки защитных сооружений в районе Бакальской косы.

В ведомстве сообщили, что в 2019 году уже была проведена работа по оценке влияния гидрологических условий на состояние Бакальской косы. По результатам исследования потребовались дополнительные данные об объеме выборки песка с месторождения Бакальская банка.

«В 2020 году планируется проведение дополнительных изысканий для математического моделирования лито-динамических процессов влияния на особо охраняемые природные территории», - говорится в сообщении ведомства.

Ученые проанализируют прогнозные модели и определят техническую целесообразность и эффективность строительства морских защитных гидротехнических сооружений в районе Бакальской косы, а так же технические параметры и объемы работ.

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В министерстве добавили, что в настоящее время дальнейшая эволюция косы зависит от того количества песка, который будет намываться морем.

19 марта Раздольненский суд ограничил деятельность компании, добывающую песок в районе Бакальской косы на северо-западе Крыма.

Ранее сообщалось о проблемах Бакальской косы. Тогда эксперты рассказали, сможет ли уникальная крымская достопримечательность восстановиться.

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