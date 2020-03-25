В Крыму развернут мобильный госпиталь для больных коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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2020
Март 2020
25 марта 2020
Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
«Направим сегодня наши предложения по развертыванию мобильного инфекционного госпиталя. Сейчас определяем базу. Скорее всего, это будет территория 7 городской больницы. Это комплексный госпиталь со всеми мощностями, оборудованием и автономным обслуживанием, который быстро собирается», – рассказала Романовская.
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По словам вице-премьера, уже принято решение об установлении такого госпиталя в Севастополе.
Романовская добавила, что специалисты Ростеха готовы оказать помощь крымским специалистам по развертыванию такой конструкции в Симферополе.
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