В Крыму отложили на несколько месяцев переход на льготный проезд при помощи валидаторов

Переход на предоставление льготного проезда при помощи устройств электронного учета льготных пассажиров (валидаторов) в Республике Крым переносится на 1 сентября 2020 года.

Соответствующее постановление принято на сегодняшнем заседании Совета министров Республики Крым.

Как отмечает первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Татьяна Гудилко, постановление разработано в связи с принятием мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым.

— Пересмотр даты предоставления льготного проезда с 1 сентября 2020 года позволит предотвратить массовое скопление людей в органах труда и социальной защиты муниципальных образований республики и предоставит дополнительное время гражданам для оформления документов на льготный проезд, — отметила первый замминистра.

Справочно: В настоящее время в Республике Крым 32 льготные категории граждан имеют право на бесплатный проезд, который предоставляется на основании удостоверения установленного образца на меру социальной поддержки, которое выдается органом труда и социальной защиты населения по месту жительства. Для детей из числа многодетных семей основанием для льготного проезда служит удостоверение установленного образца, выданное Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым. Дети-сироты пользуются льготным проездом на основании единого билета.

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Для удобства граждан, а также для контроля возмещения расходов перевозчикам за перевозку льготников и в рамках реализации проекта «Цифровая среда» на территории республики будет осуществлен переход на предоставление льготного проезда при помощи валидаторов. Мера социальной поддержки будет предоставляться путем считывания бесконтактного электронного документа (банковской карты) платежной системы МИР.

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