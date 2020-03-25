В Крыму на карантин по ОРВИ закрыто шесть детсадов и 16 групп

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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25 марта 2020
Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.
– Министерство ежедневно мониторит ситуацию по посещаемости детских садов. На сегодняшний день у нас закрыты на карантин по ОРВИ 6 дошкольных образовательных учреждений и 16 групп закрыто, — рассказала Валентина Лаврик. — Чтобы не оставить своих детей без присмотра родители могут перейти на удаленную работу. Трудовое законодательство дает такое право. Также это может быть частично-удаленная работа и работа организованная по сменам.
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Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Крыму интернет стали измерять в мегапикселях. Крым оказался не готов к переходу на дистанционное обучение.
Вчера: Минобраз Крыма хочет временно отменить льготы на проезд детей. Министр образования Крыма Валентина Лаврик предложила отменить льготы на проезд в общественном транспорте для детей, чтобы ограничить их передвижение в период распространения коронавируса.
Вчера: Телеуроки в Крыму организуют и для учеников 5-8 и 10 классов. Об этом заявила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Понедельник, 23 марта 2020: В Крыму спортивные школы закрываются на карантин. Министр спорта РК Ольга Торубарова рассказала корреспонденту Крымского информационного агентства, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Крыму республиканские спортшколы уходят на карантин.
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