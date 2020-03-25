В Крыму месяц ищут свидетелей смертельного ДТП в Керчи

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Керчь
Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.
Авария произошла утром 23 февраля на улице Войкова близ остановки общественного транспорта «Фабрика-кухня». Водитель Renault Duster в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость и выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с автомобилем «ВАЗ 21074». В результате ДТП водитель «ВАЗа» скончался.
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Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления. Очевидцев трагедии, которые на тот момент находились на остановке общественного транспорта, а также водителей проезжавших мимо автомобилей просят обращаться к уполномоченному сотруднику следственного отдела по Керчи.
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