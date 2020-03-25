В Крыму хотят запретить повышение цен

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом в ходе оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
«Вчера было направлено письмо в адрес Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ с просьбой обратиться в президиум при правительстве России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с предложением выработки механизма фиксации цен на лекарственные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства на период режима повышенной готовности сроком до трех месяцев», - отчитался Гоцанюк.
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Накануне правительство России распорядилось приостановить работу ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и остальных развлекательных заведений во всех регионах страны.
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Вчера: Еда и лекарства в Крыму: оперативные данные оперштаба. Информация о торговых объектах Крыма, где сильно завышены цены на продукты, передается в местное управление Федеральной антимонопольной службы.
Вчера: Аксенов хочет, чтобы кинотетары Крыма рассаживали зрителей в шахматном порядке. Власти Крыма намерены полностью закрыть или ограничить работу всех кинотеатров республики.
Понедельник, 23 марта 2020: Власти Ялты усилили пропускной режим усилен в здание администрации. Доступ посетителей в здание администрации Ялты ограничен, у всех сотрудников на входе измеряют температуру бесконтактным термометром.
Понедельник, 23 марта 2020: Крымский парламент хочет ужесточить наказания за нарушение карантина. В Госсовете Крыма проанализируют законодательство и подготовят инициативу по ужесточению ответственности за нарушение карантина по COVID-2019.
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