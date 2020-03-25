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В Крыму хотят запретить повышение цен

Среда
25 марта 2020
10:15

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Власти Крыма обратились в правительство РФ с предложением запретить повышение цен на антисептики и лекарственные препараты.

Об этом в ходе оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

«Вчера было направлено письмо в адрес Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ с просьбой обратиться в президиум при правительстве России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с предложением выработки механизма фиксации цен на лекарственные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства на период режима повышенной готовности сроком до трех месяцев», - отчитался Гоцанюк.

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Накануне правительство России распорядилось приостановить работу ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и остальных развлекательных заведений во всех регионах страны.

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Вчера: Еда и лекарства в Крыму: оперативные данные оперштаба. Информация о торговых объектах Крыма, где сильно завышены цены на продукты, передается в местное управление Федеральной антимонопольной службы.

Вчера: Аксенов хочет, чтобы кинотетары Крыма рассаживали зрителей в шахматном порядке. Власти Крыма намерены полностью закрыть или ограничить работу всех кинотеатров республики.

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