В Крыму хотят запретить повышение цен

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Власти Крыма обратились в правительство РФ с предложением запретить повышение цен на антисептики и лекарственные препараты.

Об этом в ходе оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

«Вчера было направлено письмо в адрес Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ с просьбой обратиться в президиум при правительстве России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с предложением выработки механизма фиксации цен на лекарственные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства на период режима повышенной готовности сроком до трех месяцев», - отчитался Гоцанюк.

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Накануне правительство России распорядилось приостановить работу ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и остальных развлекательных заведений во всех регионах страны.

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